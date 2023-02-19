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Постер фильма Объясни мне, любовь
5.9
Объясни мне, любовь - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Объясни мне, любовь
5.9

Объясни мне, любовь

, 2023
Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste
Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария / биография, драма, исторический / 18+
Байопик об отношениях австрийской поэтессы Ингеборг Бахман и швейцарского писателя Макса Фриша
Трейлеры
Постер фильма Объясни мне, любовь
5.9
Объясни мне, любовь - Дублированный трейлер
Объясни мне, любовь  Дублированный трейлер

О фильме

Ингеборг Бахман и Макс Фриш, настоящие рок-звезды литературы, впервые встречаются в Париже летом 1958 года. Они страстно влюбляются друг в друга, но профессиональные и личные амбиции начинают разрушать гармонию…

В ролях

Вики Крипс
Вики Крипс
Ingeborg Bachmann
Рональд Церфельд
Рональд Церфельд
Max Frisch
Тобиас Самуэль Реш
Adolf Opel
Бэзил Айденбенц
Hans Werner Henze
Луна Ведлер
Луна Ведлер
Marlene
Марк Лимпах
Tankred Dorst
Ренато Карпентьери
Guiseppe Ungaretti
Katharina Schmalenberg
Isolde Kurz Journalistin
Никель Бёсенберг
Deutscher Journalist Rom
Philip Leonhard Kelz
Deutscher Schriftsteller Rom
Режиссер Маргарет фон Тротта
Сценарист Маргарет фон Тротта
Композитор André Mergenthaler
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Австрия / Люксембург / Швейцария
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 июня 2023
Премьера в мире 19 февраля 2023
Дата выхода
4 июля 2024 Россия Артмейнстрим
14 марта 2024 Азербайджан
15 марта 2024 Болгария
19 октября 2023 Германия 0
19 января 2024 Испания
28 марта 2024 Кыргызстан
9 ноября 2023 Литва N13
28 марта 2024 Молдавия
18 апреля 2024 Сербия o.A.
28 марта 2024 Таджикистан
5 января 2024 Тайвань
9 июня 2023 Украина
24 ноября 2023 Финляндия Tulossa
7 мая 2025 Франция
9 июня 2023 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €8 000 000
Сборы в мире $32 048
Производство ARTE, Amour Fou Luxembourg, Amour Fou Vienna
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 30 июня 2024

Трейлеры фильма

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Объясни мне, любовь - Дублированный трейлер
Объясни мне, любовь Дублированный трейлер
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Объясни мне, любовь - смотреть в онлайн-кинотеатре

Объясни мне, любовь
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