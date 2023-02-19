Ингеборг Бахман и Макс Фриш, настоящие рок-звезды литературы, впервые встречаются в Париже летом 1958 года. Они страстно влюбляются друг в друга, но профессиональные и личные амбиции начинают разрушать гармонию…
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