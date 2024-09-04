Эта история основана на опыте Кристиан Тафдруп, режиссёра оригинального датского Не говори никому (2022), который подружился с нидерландской парой во время отпуска в Тоскане вместе со своей женой. Хотя нидерландцы были немного неловки в общении, обе пары очень хорошо ладили, и после возвращения домой Тафдруп получил приглашение от нидерландской семьи приехать в Нидерланды. Он недолго обдумывал это, но решил, что ему будет не по себе, оставаясь у людей, которых он толком не знал; история для фильма возникла, когда он отпустил свои самые тёмные фантазии о том, что могло бы произойти, если бы он согласился (при этом подчёркивая, что оригинальная нидерландская пара вовсе не подавала никаких дурных предчувствий). В этом ремейке национальности двух семей были изменены на американскую и британскую.