Не говори никому

, 2024
Speak No Evil
США / драма, ужасы, триллер / 18+
Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
О фильме

Семейная пара с дочерью по приглашению знакомых приезжают посетить их загородный дом и провести вместе выходные. Вскоре отдых мечты превращается в психологический кошмар.

 

В ролях

Джеймс МакЭвой
Маккензи Дэвис
Скут МакНэри
Крис Хитченс
Alix West Lefler
Эшлинг Франчози
Режиссер Джеймс Уоткинс
Сценарист Кристиан Тафдруп, Джеймс Уоткинс, Мадс Тафдруп
Композитор Дэнни Бенси, Саундер Джуррианс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 октября 2024
Премьера в мире 4 сентября 2024
Дата выхода
21 сентября 2024 Россия
12 сентября 2024 Австралия MA 15+
19 сентября 2024 Австрия
12 сентября 2024 Азербайджан 18+
12 сентября 2024 Американские Виргинские острова R
21 сентября 2024 Беларусь
11 сентября 2024 Бельгия
13 сентября 2024 Болгария
12 сентября 2024 Бразилия 18
13 сентября 2024 Великобритания 15
12 сентября 2024 Венгрия 18
13 сентября 2024 Вьетнам
19 сентября 2024 Германия 16
12 сентября 2024 Гонконг IIB
26 сентября 2024 Греция
12 сентября 2024 Грузия R
12 сентября 2024 Доминиканская Республика
12 сентября 2024 Израиль 16
13 сентября 2024 Индонезия
12 сентября 2024 Ирландия 16
13 сентября 2024 Исландия Unrated
13 сентября 2024 Испания 18
11 сентября 2024 Италия 6+
12 сентября 2024 Казахстан 18+
13 сентября 2024 Канада 14A
12 сентября 2024 Катар
14 сентября 2024 Китай
12 сентября 2024 Кыргызстан 16+
13 сентября 2024 Латвия N16
13 сентября 2024 Литва
12 сентября 2024 Малайзия
12 сентября 2024 Мексика B-15
12 сентября 2024 Молдавия N 16
12 сентября 2024 Нидерланды 16
12 сентября 2024 Новая Зеландия R16
13 сентября 2024 Польша
12 сентября 2024 Пуэрто-Рико R
13 сентября 2024 Румыния o.A.
13 сентября 2024 США R
12 сентября 2024 Сербия o.A.
12 сентября 2024 Сингапур NC16
12 сентября 2024 Словакия 15
12 сентября 2024 Таиланд 18
13 сентября 2024 Тайвань
13 сентября 2024 Турция 16+
12 сентября 2024 Узбекистан
12 сентября 2024 Украина
13 сентября 2024 Финляндия Tulossa
18 сентября 2024 Франция 16
12 сентября 2024 Хорватия ab 15 J.
12 сентября 2024 Черногория o.A.
12 сентября 2024 Чехия
12 сентября 2024 Чили
13 сентября 2024 Швеция 15
13 сентября 2024 Эстония
13 сентября 2024 ЮАР 16
11 сентября 2024 Южная Корея 15
13 декабря 2024 Япония
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $76 756 109
Производство Universal Pictures, Blumhouse Productions, Croatian Film Association
Другие названия
Speak No Evil, No hables con extraños, Не говори никому, 'Al Totsee Milla, Ära räägi kurja, Không Nói Điều Dữ, Não Fale o Mal, Não Fales do Mal, Ne dis rien, Ne govori zla, Ne govori zlo, Nekalbėk apie blogį, Nepřivolávej nic zlého, Nerunā ļaunu, Nie mów zła, Nu vorbi de rău, Sakın Ses Çıkarma, Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, Szádra ne vedd!, Κραυγή σιωπής, Не говори зі злом, Не говори никоме, スピーク・ノー・イーブル 異常な家族, 不能说的邪恶, 有詭難言, 邪惡勿語, 非礼勿言

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 30 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1632 В жанре «драма»  742 В жанре «ужасы»  94 В жанре «триллер»  301 В фильмах США  990 В фильмах 2024 года  85

Наша рецензия

Напряженный ремейк датского триллера с &laquo;американским&raquo; финалом.
Напряженный ремейк датского триллера с «американским» финалом. Всего два года назад вышел датский триллер «Не говори никому» — холодная по визуальной и по повествовательной тональности история об уничтожении одной семьи среднего класса другой в духе извечного противостояния хищников и травоядных. Будоражащий, тревожный и отстраненно поэтичный финал фильма наверняка вспоминается зрителям до сих пор. История, поставленная Кристианом и Мадсом Тафдрупами, вышла неудобно, и неудобность эту уместно сравнить не с надоедливым ощущением камешка в…

Отзывы о фильме

Weteran Mc 25 октября 2024, 23:54
"Не говори никому" - американский психологический триллер 2024 года, повествующий о лондонской семейной паре с 11-летней дочерью.
Им…
Киноафиша.инфо 26 октября 2024, 19:18
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
Интересные факты

Эта история основана на опыте Кристиан Тафдруп, режиссёра оригинального датского Не говори никому (2022), который подружился с нидерландской парой во время отпуска в Тоскане вместе со своей женой. Хотя нидерландцы были немного неловки в общении, обе пары очень хорошо ладили, и после возвращения домой Тафдруп получил приглашение от нидерландской семьи приехать в Нидерланды. Он недолго обдумывал это, но решил, что ему будет не по себе, оставаясь у людей, которых он толком не знал; история для фильма возникла, когда он отпустил свои самые тёмные фантазии о том, что могло бы произойти, если бы он согласился (при этом подчёркивая, что оригинальная нидерландская пара вовсе не подавала никаких дурных предчувствий). В этом ремейке национальности двух семей были изменены на американскую и британскую.

Новости о фильме

«Половина успеха — предельно маньячный МакЭвой»: этот триллер в духе «Сплита» неспроста собрал в 2 раза больше бюджета
23 марта 2026 12:15 «Половина успеха — предельно маньячный МакЭвой»: этот триллер в духе «Сплита» неспроста собрал в 2 раза больше бюджета Снова те самые вайбы чистого безумия.
«Битлджус 2» продолжает наращивать кассу, «Трансформеры: Начало» слабо стартовали в прокате
23 сентября 2024 10:43 «Битлджус 2» продолжает наращивать кассу, «Трансформеры: Начало» слабо стартовали в прокате Также в кинотеатрах продолжает идти кинокомикс «Дэдпул и Росомаха», на чьем счету уже $1,316 млрд.
А ведь казался лапушкой: этот новый кровавый триллер нужно смотреть хотя бы ради МакЭвоя
16 сентября 2024 12:26 А ведь казался лапушкой: этот новый кровавый триллер нужно смотреть хотя бы ради МакЭвоя Европейская мрачная эстетика встречает западную брутальность.
Все дороги ведут в Голливуд: 8 американских ремейков успешных иностранных фильмов
12 сентября 2024 10:01 Все дороги ведут в Голливуд: 8 американских ремейков успешных иностранных фильмов Как удачи, так и сокрушительные провалы.
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
30 июля 2024 19:03 «Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
