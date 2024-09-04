Семейная пара с дочерью по приглашению знакомых приезжают посетить их загородный дом и провести вместе выходные. Вскоре отдых мечты превращается в психологический кошмар.
|21 сентября 2024
|Россия
|12 сентября 2024
|Австралия
|MA 15+
|19 сентября 2024
|Австрия
|12 сентября 2024
|Азербайджан
|18+
|12 сентября 2024
|Американские Виргинские острова
|R
|21 сентября 2024
|Беларусь
|11 сентября 2024
|Бельгия
|13 сентября 2024
|Болгария
|12 сентября 2024
|Бразилия
|18
|13 сентября 2024
|Великобритания
|15
|12 сентября 2024
|Венгрия
|18
|13 сентября 2024
|Вьетнам
|19 сентября 2024
|Германия
|16
|12 сентября 2024
|Гонконг
|IIB
|26 сентября 2024
|Греция
|12 сентября 2024
|Грузия
|R
|12 сентября 2024
|Доминиканская Республика
|12 сентября 2024
|Израиль
|16
|13 сентября 2024
|Индонезия
|12 сентября 2024
|Ирландия
|16
|13 сентября 2024
|Исландия
|Unrated
|13 сентября 2024
|Испания
|18
|11 сентября 2024
|Италия
|6+
|12 сентября 2024
|Казахстан
|18+
|13 сентября 2024
|Канада
|14A
|12 сентября 2024
|Катар
|14 сентября 2024
|Китай
|12 сентября 2024
|Кыргызстан
|16+
|13 сентября 2024
|Латвия
|N16
|13 сентября 2024
|Литва
|12 сентября 2024
|Малайзия
|12 сентября 2024
|Мексика
|B-15
|12 сентября 2024
|Молдавия
|N 16
|12 сентября 2024
|Нидерланды
|16
|12 сентября 2024
|Новая Зеландия
|R16
|13 сентября 2024
|Польша
|12 сентября 2024
|Пуэрто-Рико
|R
|13 сентября 2024
|Румыния
|o.A.
|13 сентября 2024
|США
|R
|12 сентября 2024
|Сербия
|o.A.
|12 сентября 2024
|Сингапур
|NC16
|12 сентября 2024
|Словакия
|15
|12 сентября 2024
|Таиланд
|18
|13 сентября 2024
|Тайвань
|13 сентября 2024
|Турция
|16+
|12 сентября 2024
|Узбекистан
|12 сентября 2024
|Украина
|13 сентября 2024
|Финляндия
|Tulossa
|18 сентября 2024
|Франция
|16
|12 сентября 2024
|Хорватия
|ab 15 J.
|12 сентября 2024
|Черногория
|o.A.
|12 сентября 2024
|Чехия
|12 сентября 2024
|Чили
|13 сентября 2024
|Швеция
|15
|13 сентября 2024
|Эстония
|13 сентября 2024
|ЮАР
|16
|11 сентября 2024
|Южная Корея
|15
|13 декабря 2024
|Япония
Эта история основана на опыте Кристиан Тафдруп, режиссёра оригинального датского Не говори никому (2022), который подружился с нидерландской парой во время отпуска в Тоскане вместе со своей женой. Хотя нидерландцы были немного неловки в общении, обе пары очень хорошо ладили, и после возвращения домой Тафдруп получил приглашение от нидерландской семьи приехать в Нидерланды. Он недолго обдумывал это, но решил, что ему будет не по себе, оставаясь у людей, которых он толком не знал; история для фильма возникла, когда он отпустил свои самые тёмные фантазии о том, что могло бы произойти, если бы он согласился (при этом подчёркивая, что оригинальная нидерландская пара вовсе не подавала никаких дурных предчувствий). В этом ремейке национальности двух семей были изменены на американскую и британскую.
Им… Читать дальше…