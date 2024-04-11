В краю вулканов и снежных гор расположился старейший и самый крупный питомник северных ездовых собак Камчатского края — «Снежные псы». Это детище дружной семьи знаменитых камчатских каюров Андрея и Анастасии Семашкиных и их девятерых детей. В питомнике живут 120 северных ездовых собак. Сплоченная команда уже больше десяти лет участвует и побеждает в самой протяженной в мире гонке на собачьих упряжках «Берингия». В этом фильме вы узнаете о жизни этой удивительной семьи и их питомцев, посмотрите, как они готовятся к соревнованиям, а также полюбуетесь неповторимой камчатской природой.