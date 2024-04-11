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За пределами. Снежные псы

Za predelami. Snezhnye psy 18+
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О фильме

В краю вулканов и снежных гор расположился старейший и самый крупный питомник северных ездовых собак Камчатского края — «Снежные псы». Это детище дружной семьи знаменитых камчатских каюров Андрея и Анастасии Семашкиных и их девятерых детей. В питомнике живут 120 северных ездовых собак. Сплоченная команда уже больше десяти лет участвует и побеждает в самой протяженной в мире гонке на собачьих упряжках «Берингия». В этом фильме вы узнаете о жизни этой удивительной семьи и их питомцев, посмотрите, как они готовятся к соревнованиям, а также полюбуетесь неповторимой камчатской природой.

За пределами. Снежные псы - трейлер
За пределами. Снежные псы  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 11 апреля 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Россия Planeta Inform
Производство Eastside Documentary, ID Production
Другие названия
Za predelami. Snezhnye psy, Beyond: Snow Dogs, За пределами. Снежные псы
Режиссер
Михаил Мороз
В ролях
Андрей Семашкин
Анна Семашкина
Анастасия Семашкина
Николай Левковский
Алексей Попов
Все актеры и съемочная группа
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За пределами. Снежные псы - трейлер
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Кадры из фильма
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