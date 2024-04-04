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Постер фильма Водитель-олигарх
6.1
Водитель-олигарх - Трейлер
Киноафиша Фильмы Водитель-олигарх
6.1

Водитель-олигарх

, 2024
Voditel-oligarkh
Россия / комедия / 18+
Комедия с Павлом Прилучным об эксцентричном мажоре
Трейлеры
Постер фильма Водитель-олигарх
6.1
Водитель-олигарх - Трейлер
Водитель-олигарх  Трейлер

О фильме

Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным…

В ролях

Павел Прилучный
Павел Прилучный
Timur
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Anton
Анна Уколова
Анна Уколова
Marfa
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Aleksandra
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Elena
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Alik
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Igor
Анна Фроловцева
Анна Фроловцева
Roza Karpovna
Maksim Demchenko
Voditel Aleksandry
Сергей Рублев
Сергей Рублев
Upravlyayushchiy restorana
Кристина Шелобкова
Medsestra
Ekaterina Koroteeva
Devushka v golfklube
Режиссер Алексей Пиманов
Сценарист Алексей Пиманов, Олег Пресняков, Владимир Пресняков, Ольга Погодина
Композитор Игор Бабаев, Oleg Volyando
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 4 апреля 2024
Дата выхода
18 июля 2024 Россия Атмосфера Кино
4 апреля 2024 Казахстан 12+
4 апреля 2024 Кыргызстан 12+
Бюджет 200 604 334 RUR
Сборы в мире $3 436 503
Производство Пиманов и Партнеры
Другие названия
Voditel-oligarkh, Водитель-олигарх, Олигарх жүргізушісі

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 186 голосов
4.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3215 В жанре «комедия»  863 В фильмах России  478 В фильмах 2024 года  188
Обновлено 26 августа 2026

Трейлеры фильма

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Водитель-олигарх - Трейлер
Водитель-олигарх Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Водитель-олигарх

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Зрители разделились во мнении. Сильные стороны — убедительная игра Павла Прилучного и Ольги Погодиной, живой юмор, динамичный сюжет и красивые городские пейзажи. Слабые стороны — замечания к проработке сюжета и к отдельной актёрской игре; у некоторых моментами фильм кажется затянутым. Общая оценка варьируется от среднего до умеренно положительного. Фильм подойдёт поклонникам лёгких отечественных комедий и ценителям пары Прилучного и Погодиной.
Саммари составлено ИИ на основе 79 отзывов.

Отзывы о фильме

dmitrievali1975 18 июля 2024, 13:42
Очень даже неплохой вышел фильм. Вот я не особо люблю наши комедии, но в этом случае, «Водитель-олигарх» получился как раз тем фильмом, на который… Читать дальше…
Cr 18 июля 2024, 18:35
Фильм очень похож на французскую комедию «Мадам парфюмер», но здесь получилось поинтереснее и поизящнее, молодцы! Хоусталев приятно удивил, пусть почаще появляется! :)
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Лидер проката — авантюрная комедия «Водитель-олигарх»
25 июля 2024 17:54 Лидер проката — авантюрная комедия «Водитель-олигарх» В главных ролях — Павел Прилучный и Алексей Чадов.
Банкир Павел Прилучный становится прислугой в трейлере комедии «Водитель-олигарх»
5 марта 2024 14:43 Банкир Павел Прилучный становится прислугой в трейлере комедии «Водитель-олигарх» Главный герой идет на рискованное пари.

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