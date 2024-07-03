Проект «Артемида»,

Хитрую и беспринципную пиарщицу Келли в исполнении Скарлетт Йоханссон вербует правительственный агент на работу в НАСА. В конце 60-х космическая программа потеряла поддержку общественности и финансирование Вашингтона, а телевидение полностью переключилось на Вьетнамскую войну. Только сногсшибательная блондинка прямиком из фильмов Хичкока способна продать американцам готовящуюся высадку на Луну. Приехав во Флориду, Келли останавливается перекусить в местной закусочной, где встречает…