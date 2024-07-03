Проект «Артемида»,

1960-е, космическая гонка СССР и США. Келли Джонс — акула маркетинга, которую привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полету человека на Луну. На случай, если экипаж «Аполлона-11» все-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны.
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Предыстория Коула частично основана на Дике Слэйтоне. Слэйтон был лётчиком во Второй мировой войне, затем поступил в НАСА в качестве астронавта программы «Меркурий», но был отстранён от полётов из‑за фибрилляции предсердий и стал директором Управления полётных экипажей программы «Аполлон».