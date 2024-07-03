Проект «Артемида»,

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Постер фильма Покажи мне Луну
6.7
Покажи мне Луну - Трейлер 2
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6.7

Покажи мне Луну

, 2024
Fly Me to the Moon
США / комедия, мелодрама / 18+
Комедия с Ченнингом Татумом и Скарлетт Йоханссон о фальшивой высадке на Луне
Трейлеры
Постер фильма Покажи мне Луну
6.7
Покажи мне Луну - Трейлер 2
Покажи мне Луну  Трейлер 2

О фильме

1960-е, космическая гонка СССР и США. Келли Джонс — акула маркетинга, которую привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полету человека на Луну. На случай, если экипаж «Аполлона-11» все-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны.

В ролях

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Kelly Jones
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Cole Davis
Джим Рэш
Джим Рэш
Lance Vespertine
Рэй Романо
Рэй Романо
Henry Smalls
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Moe Berkus
Колин Вуделл
Колин Вуделл
Buzz Aldrin
Ноа Роббинс
Ноа Роббинс
Don Harper
Дональд Уоткинс
Stu Bryce
Anna Garcia
Ruby Martin
Кристиан Клеменсон
Walter
Режиссер Грег Берланти
Сценарист Keenan Flynn, Bill Kirstein, Роуз Гилрой, Шэрон Магуайр
Композитор Дэниэл Пембертон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 декабря 2024
Премьера в мире 3 июля 2024
Дата выхода
13 июля 2024 Россия Apple TV
11 июля 2024 Австралия M
11 июля 2024 Азербайджан 16+
11 июля 2024 Американские Виргинские острова PG-13
12 июля 2024 Американское Самоа
10 июля 2024 Бельгия
12 июля 2024 Болгария
11 июля 2024 Бразилия 12
11 июля 2024 Великобритания 12A
12 июля 2024 Вьетнам
11 июля 2024 Германия 6
11 июля 2024 Гонконг IIA
11 июля 2024 Грузия PG-13
11 июля 2024 Израиль All
2 августа 2024 Индонезия
12 июля 2024 Ирландия 12A
12 июля 2024 Исландия Unrated
11 июля 2024 Италия
11 июля 2024 Казахстан 16+
11 июля 2024 Кыргызстан 12+
15 августа 2024 Лаос
12 июля 2024 Латвия (none)
12 июля 2024 Литва N
11 июля 2024 Малайзия
11 июля 2024 Мексика A
11 июля 2024 Молдавия AP 12
11 июля 2024 Нидерланды 12
11 июля 2024 ОАЭ TBC
12 июля 2024 Польша
11 июля 2024 Пуэрто-Рико PG-13
12 июля 2024 Румыния N/A
12 июля 2024 США PG-13
11 июля 2024 Сербия o.A.
1 августа 2024 Сингапур PG13
11 июля 2024 Словакия 12
8 августа 2024 Таиланд 13
10 июля 2024 Тайвань
12 июля 2024 Турция
11 июля 2024 Узбекистан
11 июля 2024 Украина 0+
12 июля 2024 Финляндия Tulossa
10 июля 2024 Франция
11 июля 2024 Хорватия o.A.
11 июля 2024 Черногория o.A.
11 июля 2024 Чехия
12 июля 2024 Швеция
12 июля 2024 ЮАР 13
12 июля 2024 Южная Корея 12
19 июля 2024 Япония
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $42 260 534
Производство Columbia Pictures, These Pictures, Apple Studios
Другие названия
Fly Me to the Moon, La otra cara de la luna, To the Moon, Покажи мне Луну, Beni Ay'a Uçur, Como Vender a Lua, Emmène-moi sur la lune, Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, Kakh Otti La'Ya're'akh, Lennuta mind Kuule, Leva-me Para a Lua, Nuskraidink mane į mėnulį, Pelji me na luno, Project Artemis, Trimite-mă la lună, Untitled Scarlett Johansson/Channing Tatum Film, Vigyél a Holdra, Vụ Bê Bối Ánh Trăng, Zabierz mnie na Księżyc, Забери мене на Місяць, Одведи ме на Месец, フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン, 全謊位登月, 登月大计划, 飛月情海, Vụ Bê Bối Ánh Trăng - Fly Me to the Moon, Ayı Mənə Göstər, Fly Me to the Moon: Le due facce della Luna, '플라이 미 투 더 문' - Fly Me to the Moon, Dự Án Artemis, Eleven

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 18 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Покажи мне Луну - Трейлер 2
Покажи мне Луну Трейлер 2
Покажи мне Луну - Трейлер
Покажи мне Луну Трейлер
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Наша рецензия

Смотреть, но не трогать: Йоханссон и Татум не достигают звезд.&nbsp;
Смотреть, но не трогать: Йоханссон и Татум не достигают звезд.  Хитрую и беспринципную пиарщицу Келли в исполнении Скарлетт Йоханссон вербует правительственный агент на работу в НАСА. В конце 60-х космическая программа потеряла поддержку общественности и финансирование Вашингтона, а телевидение полностью переключилось на Вьетнамскую войну. Только сногсшибательная блондинка прямиком из фильмов Хичкока способна продать американцам готовящуюся высадку на Луну. Приехав во Флориду, Келли останавливается перекусить в местной закусочной, где встречает…

Отзывы о фильме

Comon 23 июля 2024, 10:59
Таких фильмов ждёшь всю жизнь, долгие 10летия миллионы людей спорят была ли высадка или нет, и вот наконец то вопрос разрешился благодаря этой… Читать дальше…
User 18 июля 2024, 19:33
Хороший фильм
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Предыстория Коула частично основана на Дике Слэйтоне. Слэйтон был лётчиком во Второй мировой войне, затем поступил в НАСА в качестве астронавта программы «Меркурий», но был отстранён от полётов из‑за фибрилляции предсердий и стал директором Управления полётных экипажей программы «Аполлон».

Новости о фильме

Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум начинают обратный отсчет в трейлере комедии «Покажи мне Луну»
21 июня 2024 15:31 Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум начинают обратный отсчет в трейлере комедии «Покажи мне Луну» Колкий и стильный фильм о NASA.
Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум работают над аферой NASA в трейлере ромкома «Полет на Луну»
9 апреля 2024 10:38 Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум работают над аферой NASA в трейлере ромкома «Полет на Луну» Изначально главную мужскую роль должен был сыграть Крис Эванс.
Вуди Харрельсон пополнил звездный каст фильма «Проект «Артемида»
11 января 2023 11:02 Вуди Харрельсон пополнил звездный каст фильма «Проект «Артемида» В картине о космической гонке также задействованы Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.
Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»
15 июля 2022 13:11 Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида» За права на этот проект компания Apple заплатила $100 млн.
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс сыграют в фильме «Проект «Артемида»
1 апреля 2022 09:59 Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс сыграют в фильме «Проект «Артемида» По имеющимся данным, сюжет будет связан с «космической гонкой».
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