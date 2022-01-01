Каникулы, 2022

Молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого – то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность - организаторы требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию? В любом случае Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.