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Каникулы, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах.  В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого – то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника.  Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность - организаторы требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно,  мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию? В любом случае Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.

Год выпуска 2022
Режиссер
Анна Кузнецова
В ролях
Дарья Савельева
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Ирина Носова
Ирина Носова
Все актеры и съемочная группа
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