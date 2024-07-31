Оповещения от Киноафиши
Револьвер

Револьвер

Женщина-коп выходит из тюрьмы и жаждет возмездия за предательство Revolver 18+
О фильме

Офицер полиции Хан Су Ён выходит из тюрьмы. По просьбе своего парня она согласилась взять вину за преступление, которого не совершала. Отсидев гораздо больший срок и не получив обещанного вознаграждения, она жаждет лишь одного — отомстить тем, кто ее обманул.

Револьвер - дублированный трейлер
Револьвер  дублированный трейлер
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 6 сентября 2024
Премьера в мире 31 июля 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Россия ПРОвзгляд
28 августа 2024 Индонезия
21 ноября 2024 Катар
29 августа 2024 Малайзия
21 ноября 2024 ОАЭ 18TC
29 августа 2024 Сингапур NC16
5 сентября 2024 Узбекистан
7 августа 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $1 844 233
Производство Sanai Pictures
Другие названия
Ribolbeo, Revolver, Đả Nữ Báo Thù, Rewolwer, Револьвер
Режиссер
Seung-uk Oh
В ролях
Чи Чхан-ук
Чи Чхан-ук
Лим Джи-ён
Чон До-ён
Чон До-ён
Все актеры и съемочная группа
Револьвер - смотреть в онлайн-кинотеатре

Револьвер

Наша рецензия

Сочувствие госпоже месть.
Сочувствие госпоже месть. Сержантка полиции Ха Су-ен, чья репутация была безупречной, села в тюрьму за преступление, которого не совершала. Она взяла вину на себя, чтобы прикрыть коррумпированного начальника и его сообщников. Кроме того, сын влиятельного бизнесмена, замешанный в этом мутном деле, пообещал Су-ен круглую сумму. Также главной героине гарантировали, что она отделается условным сроком и вскоре сможет вернуться к прежней жизни. Однако женщину в конечном счете приговорили к двум годам. Выйдя на свободу, она не…
