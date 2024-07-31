Сержантка полиции Ха Су-ен, чья репутация была безупречной, села в тюрьму за преступление, которого не совершала. Она взяла вину на себя, чтобы прикрыть коррумпированного начальника и его сообщников. Кроме того, сын влиятельного бизнесмена, замешанный в этом мутном деле, пообещал Су-ен круглую сумму. Также главной героине гарантировали, что она отделается условным сроком и вскоре сможет вернуться к прежней жизни. Однако женщину в конечном счете приговорили к двум годам. Выйдя на свободу, она не…