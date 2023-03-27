Я — медведь,

Оголодавшие после спячки Медвежонок с матерью приходят в город к помойке. Медведицу замечают, отлавливают и увозят в неизвестном направлении. А спрятавшегося детеныша находит мальчик Женя, живущий в соседнем доме. Семья - Женя, папа, мама и сестра Лиза - пытается ужиться с маленьким, но все же медведем, в то время как сами находятся в кризисе взаимопонимания. А у Медвежонка своя, почти невыполнимая, задача – разыскать мать. Малыш пытается выйти на след матери, провоцируя непонятливых людей на все новые приключения. Но именно эти безумные приключения, в конце концов, помогают семье найти общий язык.