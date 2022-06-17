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Веном 3
Venom 3
Веном 3,
США
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боевик
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В ролях
Том Харди
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Том Харди показал титульную страницу сценария «Венома 3»
Фильмом занимается сценаристка двух предыдущих частей Келли Марсел.
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17 июня 2022 09:40
Студия Sony анонсировала «Венома 3» и сиквел «Охотников за привидениями: Наследники»
Также к выпуску готовится ряд других примечательных проектов.
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26 апреля 2022 10:52
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