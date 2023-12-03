Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Танцуй, Селёдка!
5.8
Танцуй, Селёдка! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Танцуй, Селёдка!
5.8

Танцуй, Селёдка!

, 2024
Tantsuy, Selyodka!
Россия / комедия / 18+
Комедия с Александрой Бортич о сложных отношениях отца и дочери
Трейлеры
Постер фильма Танцуй, Селёдка!
5.8
Танцуй, Селёдка! - Трейлер
Танцуй, Селёдка!  Трейлер

О фильме

Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутёвого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает её вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мёртвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь "селёдкой" как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и её бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам её детства.

В ролях

Александра Бортич
Александра Бортич
Zhanna
Павел Майков
Павел Майков
Otets Zhanny
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Илья Антоненко
Илья Антоненко
Kostik
Александра Бабаскина
Александра Бабаскина
Zhanna v detstve
Данил Стеклов
Данил Стеклов
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Bella Avanesova
Podruzhka nevesty
Сергей Быхов
Krepkiy
Elizaveta Eremenko
Larisa
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Komar
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Режиссер Александра Лупашко
Сценарист Tatyana Zagday
Композитор Михаил Викторович Чертищев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 декабря 2023
Дата выхода
18 января 2024 Россия Вольга
18 января 2024 Казахстан 18+
18 января 2024 Кыргызстан 16+
18 января 2024 Таджикистан
18 января 2024 Узбекистан 18+
Бюджет 60 000 000 RUR
Сборы в мире $104 150
Производство CTB Film Company
Другие названия
Tantsuy, Selyodka!, Танцуй, Селёдка!, Rock It, Stonefish!, Танцуй, Селедка!

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Танцуй, Селёдка! - Трейлер
Танцуй, Селёдка! Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Танцуй, Селёдка!

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Сильные стороны: запоминаются саундтреки 90-х и часть черного юмора в начале. Слабые стороны: медленная подача сюжета и неясная концовка. Общая оценка зрителей: примерно 6 из 10, встречаются и очень негативные отзывы. Фильм может подойти зрителям, любящим необычный стиль и ретро-музыку, а также тем, кто готов к нестандартной истории о семье и похоронах.
Саммари составлено ИИ на основе 11 отзывов.

Отзывы о фильме

Сергей Николаевич 26 января 2024, 18:10
Отстой полный. Труп, морг - какая нафиг это комедия. Трэш на коленке сделаный. Дочь ездит по моргам с трупом своего отца. Какому идиоту пришла в… Читать дальше…
Алексей Безроднов 23 января 2024, 06:27
Это просто ужастный фильм не кому не советую
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Победителем кинофестиваля «Зимний» 2023 стал фильм «Панические атаки»
8 декабря 2023 11:14 Победителем кинофестиваля «Зимний» 2023 стал фильм «Панические атаки» В конкурсе участвовали восемь картин.
Мертвец Павел Майков проводит время с дочкой Сашей Бортич в трейлере комедии «Танцуй, Селедка!»
6 декабря 2023 15:53 Мертвец Павел Майков проводит время с дочкой Сашей Бортич в трейлере комедии «Танцуй, Селедка!» Фильм о нахождении общего языка детьми и родителями с обилием шуток и комичным сюжетом.
Объявлена конкурсная программа второго кинофестиваля «Зимний»
17 ноября 2023 17:59 Объявлена конкурсная программа второго кинофестиваля «Зимний» Мероприятие призвано укрепить престиж российского авторского кино.
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше