Танцуй, Селёдка!, 2024

Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутёвого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает её вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мёртвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь "селёдкой" как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и её бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам её детства.
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