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Танцуй, Селёдка!
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Танцуй, Селёдка!, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутёвого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает её вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мёртвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь "селёдкой" как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и её бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам её детства.

Год выпуска 2024
Премьера в России 18 января 2024
Премьера в мире 18 января 2024
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Александра Лупашко
Александра Лупашко
В ролях
Александра Бортич
Александра Бортич
Павел Майков
Павел Майков
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Все актеры и съемочная группа
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