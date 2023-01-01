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Memory

Память, 2023

2023 / Мексика / Великобритания / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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О фильме

Пара пытается построить отношения, борясь с психологическими травмами и деменцией.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Мишель Франко
Мишель Франко
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Элси Фишер
Элси Фишер
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Память 2 постера
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