Внезапное нападение Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда, жаждущего отомстить за смерть своего отца, вынуждает Хельма Молоторукого, короля Рохана, и его людей обороняться в древней крепости Хорнбург.
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Фильм озвучивает Миранда Отто в роли Эовин — она вновь возвращается к своей роли из киносерии сэра Питера Джексона «Властелин колец».
1. Вместо главного героя - женщина
2. ЛГБТ идеология - всячески будет… Читать дальше…