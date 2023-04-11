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Постер мультфильма Властелин колец: Война рохирримов
7.7
Властелин колец: Война рохирримов - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Властелин колец: Война рохирримов
7.7

Властелин колец: Война рохирримов

, 2024
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
Япония, США / боевик, приключения, анимация, аниме / 18+
Анимационный приквел «Властелина Колец» о битве короля Хельма в Хорнбурге
Трейлеры
Постер мультфильма Властелин колец: Война рохирримов
7.7
Властелин колец: Война рохирримов - Дублированный трейлер
Властелин колец: Война рохирримов  Дублированный трейлер

О фильме

Внезапное нападение Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда, жаждущего отомстить за смерть своего отца, вынуждает Хельма Молоторукого, короля Рохана, и его людей обороняться в древней крепости Хорнбург.

В ролях

Брайан Кокс
Брайан Кокс
Helm
Люк Паскуалино
Wulf
Миранда Отто
Миранда Отто
Éowyn
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Лоррейн Эшборн
Olwyn
Шон Дули
Шон Дули
Freca
Алексия Джордано
Алексия Джордано
Майкл Уилдман
Майкл Уилдман
General Targg
Gaia Wise
Héra
Бенжамин Вейнрайт
Бенжамин Вейнрайт
Haleth
Яздан Кафури
Hama
Laurence Ubong Williams
Fréalaf
Режиссер Кэндзи Камияма
Сценарист Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou
Композитор Stephen Gallagher
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония / США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 декабря 2024
Премьера в мире 11 апреля 2023
Дата выхода
21 декабря 2024 Россия
12 декабря 2024 Австралия
12 декабря 2023 Азербайджан 16+
12 декабря 2024 Американские Виргинские острова PG-13
13 декабря 2024 Болгария
12 декабря 2024 Бразилия
13 декабря 2024 Великобритания
5 декабря 2024 Венгрия 16
13 декабря 2024 Вьетнам
11 апреля 2024 Германия
24 декабря 2024 Гонконг
12 декабря 2024 Греция K12
12 декабря 2024 Грузия PG-13
12 декабря 2024 Дания
12 декабря 2024 Доминиканская Республика
12 декабря 2024 Израиль
13 декабря 2024 Индия
13 декабря 2024 Индонезия
13 декабря 2024 Ирландия
12 декабря 2024 Исландия Unrated
12 апреля 2024 Испания
1 января 2025 Италия
12 декабря 2024 Казахстан
13 декабря 2024 Канада
14 декабря 2024 Китай
5 декабря 2024 Колумбия
13 декабря 2024 Кыргызстан
13 декабря 2024 Латвия
13 декабря 2024 Литва
24 декабря 2024 Макао B
12 декабря 2024 Малайзия
12 декабря 2024 Мексика
13 декабря 2024 Молдавия
12 декабря 2024 Нидерланды
12 декабря 2024 Новая Зеландия
12 декабря 2024 ОАЭ TBC
5 декабря 2024 Панама
13 декабря 2024 Польша
12 декабря 2024 Португалия
12 декабря 2024 Пуэрто-Рико PG-13
13 декабря 2024 Румыния
12 апреля 2024 США
12 декабря 2024 Сербия o.A.
12 декабря 2024 Сингапур
12 декабря 2024 Словакия 15
13 декабря 2024 Таджикистан
12 декабря 2024 Таиланд
12 декабря 2024 Тайвань 6+
13 декабря 2024 Турция 13A
13 декабря 2024 Узбекистан
11 апреля 2023 Украина
11 декабря 2024 Филиппины PG
13 декабря 2024 Финляндия
10 апреля 2024 Франция
12 декабря 2024 Хорватия
12 декабря 2024 Черногория o.A.
12 декабря 2024 Чехия
13 декабря 2024 Швеция 11
6 декабря 2024 ЮАР
28 января 2025 Южная Корея
27 декабря 2024 Япония
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $20 758 572
Производство New Line Cinema, Warner Bros. Animation, WingNut Films
Другие названия
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, Властелин колец: Война Рохирримов, 魔戒：洛汗人之戰, A Gyűrűk Ura: A rohírok háborúja, Banjiui jewang: Rohirimui jeonjaeng, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Cuộc Chiến Của Rohirrim, Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim, Gredzenu pavēlnieks: Rohāņu karš, Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim, Pán prstenů: Válka Rohirů, Ringenes herre: Krigen om Rohan, Ringenes herre: Slaget om Rohan, Sagan om ringen: Striden vid Rohan, Sar Ha'Taba'ot: Milkhemet Ha'Rohirrim, Sõrmuste isand. Rohirrimite sõda, Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrimilor, Taru sormusten herrasta: Rohirrimin sota, Uzuklar hukmdori: Rohirrim urushi, Üzüklər hökmdarı: Roxirrimlərin müharibəsi, Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ, Властелинът на пръстените: Войната на Рохиримите, Володар перснів: Війна Рогіримів, Господар прстенова: Рат Рохирима, ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い, 指环王：洛汗之战, Władca Pierścieni Wojna Rohirrimów, 洛汗之战, The Lord of the Rings: Rohan no Tatakai, 映画『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 22 июля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Властелин колец: Война рохирримов - Дублированный трейлер
Властелин колец: Война рохирримов Дублированный трейлер
Властелин колец: Война рохирримов - Трейлер
Властелин колец: Война рохирримов Трейлер
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Отзывы о мультфильме

Софья Заяц 8 декабря 2024, 13:52
Мил человек, потрогайте траву, вы заявляете всё это с позиции, что сам фильм не смотрели, но зато точно знаете что там будет, гениально...
Миродар Госс 18 сентября 2024, 22:04
Что гарантировано будет в фильме Властелин Колец война рохирримов:

1. Вместо главного героя - женщина

2. ЛГБТ идеология - всячески будет… Читать дальше…
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Новости о мультфильме

Аниме о Средиземье: вышел трейлер фильма «Властелин колец: Война рохирримов»
23 августа 2024 16:27 Аниме о Средиземье: вышел трейлер фильма «Властелин колец: Война рохирримов» Этот проект в рамках легендариума Джона Толкина не имеет отношения к сериалу «Властелин колец: Кольца власти».
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15 декабря 2023 12:02 Согласно опросу Fandango, «Дэдпул 3» возглавил список самых ожидаемых фильмов 2024 года Результаты отражают предпочтения американской публики.
Элайджа Вуд настороженно принял новость о новых фильмах по «Властелину колец»
16 апреля 2023 23:57 Элайджа Вуд настороженно принял новость о новых фильмах по «Властелину колец» Актер считает, что главной мотивацией студии является заработок.
Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату выхода в России
21 февраля 2022 12:39 Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату выхода в России Картина попадет в прокат весной 2024 года.
Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец»
17 февраля 2022 16:37 Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец» Пока непонятно, чем все закончится. 
Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату премьеры
15 февраля 2022 16:43 Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату премьеры Также появилcя первый концепт-арт.
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