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Киноафиша Фильмы Válka policajtů

Válka policajtů

Vojna policajtov 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Чехия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 февраля 2024
Дата выхода
20 февраля 2024 Россия 18+
1 февраля 2024 Словакия 18
22 февраля 2024 Чехия
Сборы в мире $1 119 277
Производство Infilm
Другие названия
Vojna policajtov, Once Upon a Time in the East, Pewnego razu na dzikim wschodzie
Режиссер
Рудольф Бирман
В ролях
Александр Барта
Юрай Лой
Роберт Якаб
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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Válka policajtů
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