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Страна
Чехия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
1 февраля 2024
Дата выхода
20 февраля 2024
Россия
18+
1 февраля 2024
Словакия
18
22 февраля 2024
Чехия
Сборы в мире
$1 119 277
Производство
Infilm
Другие названия
Vojna policajtov, Once Upon a Time in the East, Pewnego razu na dzikim wschodzie
Режиссер
Рудольф Бирман
В ролях
Александр Барта
Юрай Лой
Роберт Якаб
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
13
голосов
6.5
IMDb
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