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Постер фильма Эммануэль
4.3
Эммануэль - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Эммануэль
4.3

Эммануэль

, 2024
Emmanuelle
Франция / драма / 18+
Главная героиня открывает новые грани чувственности в роскошном Гонконге
Трейлеры
Постер фильма Эммануэль
4.3
Эммануэль - Дублированный трейлер
Эммануэль  Дублированный трейлер

О фильме

Эммануэль, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая своё понимание близости и свободы.

В ролях

Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
Emmanuelle
Кароль Франк
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Margot Parson
Уилл Шарп
Уилл Шарп
Kei Shinohara
Чача Хуанг
Чача Хуанг
Zelda
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Sir John
Энтони Вон
Энтони Вон
The Eye
Harrison Arevalo
Man on the Plane
Marguerite Dabrin
Flight Attendant
Adam Pak
Personal Manager Mr. Bao
Sofie Royer
Bar Singer
Режиссер Одри Диван
Сценарист Одри Диван, Ребекка Злотовски, Эммануэль Арсан
Композитор Евгений Гальперин, Александр Гальперин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 января 2025
Премьера в мире 20 сентября 2024
Дата выхода
28 ноября 2024 Россия Наше кино
17 апреля 2025 Австралия MA 15+
28 ноября 2024 Беларусь
25 сентября 2024 Бельгия 18
17 января 2025 Болгария
10 июля 2025 Бразилия
6 февраля 2025 Венгрия 18
6 февраля 2025 Гонконг III
17 января 2025 Ирландия 18
27 сентября 2024 Испания 18
28 ноября 2024 Казахстан
28 ноября 2024 Кыргызстан 16+
26 сентября 2024 Нидерланды 12
21 ноября 2024 Португалия
6 февраля 2025 Словакия 18
13 декабря 2024 Тайвань 18+
14 февраля 2025 Турция 18+
2 января 2025 Украина
15 января 2025 Филиппины R-18
25 сентября 2024 Франция
24 октября 2024 Хорватия o.A.
6 февраля 2025 Чехия
10 января 2025 Япония
Сборы в мире $712 413
Производство Chantelouve, Rectangle Productions, Goodfellas
Другие названия
Emmanuelle, Emanuelė, Еммануель, Эммануэль, エマニュエル, 艾曼紐2024

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 26 голосов
4.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3935 В жанре «драма»  1359 В фильмах Франции  271 В фильмах 2024 года  275
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Эммануэль - Дублированный трейлер
Эммануэль Дублированный трейлер
Эммануэль - Трейлер
Эммануэль Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Эммануэль

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Большинство отзывов отмечает слабую проработку сюжета и нецепляющее развитие; фильм не держит внимание. Сильные стороны: атмосфера роскошного отеля и качественные визуальные эффекты. Слабые стороны: поверхностные идеи. Общая оценка зрителей — негативная. Фильм может подойти тем, кто ищет ненавязчивое развлечение и ценит обстановку и стиль, но не тем, кто ждёт глубокой истории.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

Наталья Воронина 1 декабря 2024, 00:17
Муть!
Жаль потраченного вечера!
Фильмом невозможно назвать!
Не рекомендую!
Надежда Найдина 1 декабря 2024, 23:10
По моему мнению фильм не о чём, нет того чтоб зацепило. Пустой. Эмануэль- это страсть,влечение.......
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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