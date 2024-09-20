Эммануэль, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая своё понимание близости и свободы.
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Главной актрисе Сильвии Кристель было 21 год, когда вышел «Эммануэль» (1974). Для сравнения, при выходе ремейка «Эммануэль» (2024) Ноэми Мерлан была 35 лет.
Жаль потраченного вечера!
Фильмом невозможно назвать!
Не рекомендую!