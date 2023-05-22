Клуб Ноль,

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Клуб Зеро
6.0
Клуб Зеро - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Клуб Зеро
6.0

Клуб Зеро

, 2023
Club Zero
Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Дания / триллер, драма / 18+
Драма о школьниках, решивших оказаться от еды
Трейлеры
Постер фильма Клуб Зеро
6.0
Клуб Зеро - Дублированный трейлер
Клуб Зеро  Дублированный трейлер

О фильме

В элитной частной школе появляется новая учительница – загадочная Мисс Новак. Она обучает детей осознанному питанию, рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи философии Мисс Новак образуют «Клуб Зеро» – тайное сообщество, члены которого решают, что они могут отказаться от еды – и тем самым изменить мир. Постепенно родители и директор школы начинают понимать, что что-то не так – но смогут ли они остановить «клуб Зеро»?

В ролях

Миа Васиковска
Миа Васиковска
Ms Novak
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Ms. Dorset
Амир Эль-Марси
Амир Эль-Марси
Mr. Dahl
Эльза Зильберштейн
Эльза Зильберштейн
Аманда Лоуренс
Аманда Лоуренс
Ksenia Devriendt
Elsa
Luke Barker
Fred
Florence Baker
Ragna
Samuel D Anderson
Ben
Gwen Currant
Helen
Andrei Hozoc
Corbinian
Sade McNichols-Thomas
Joan
Режиссер Джессика Хауснер
Сценарист Джессика Хауснер, Джералдин Баярд
Композитор Markus Binder
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Великобритания / Германия / Франция / Дания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 марта 2024
Премьера в мире 22 мая 2023
Дата выхода
27 июня 2024 Россия Must see magic film
29 февраля 2024 Австралия MA 15+
17 ноября 2023 Австрия
21 марта 2024 Азербайджан
23 февраля 2024 Болгария
25 апреля 2024 Бразилия 18
11 января 2024 Германия
8 августа 2024 Гонконг IIA
9 мая 2024 Греция
20 июня 2024 Доминиканская Республика
22 марта 2024 Испания
9 ноября 2023 Италия
23 февраля 2024 Кыргызстан
3 октября 2023 Литва N13
16 февраля 2024 Молдавия
2 мая 2024 Нидерланды 12
16 февраля 2024 Польша
8 марта 2024 Румыния
1 ноября 2023 Сербия
23 февраля 2024 Таджикистан
2 ноября 2023 Таиланд
22 декабря 2023 Тайвань 6+
23 февраля 2024 Узбекистан
27 сентября 2023 Франция
24 октября 2024 Черногория o.A.
11 апреля 2024 Чехия
24 января 2024 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $6 500 000
Сборы в мире $182 240
Производство Coop99 Filmproduktion, Coproduction Office, Essential Filmproduktion GmbH
Другие названия
Club Zero, Club Cero, Clube Zero, Chmrm hmaylekh...Suỵ, Keulleob Jelo, Klub Nula, Klub Zero, Nula kalorija, Nulles Klubs, Nulliklubi, Клуб Зеро, Нула калории, Нуль калорій, クラブゼロ, 禁食社团, 零号俱乐部, 零度社团, 飢餓教室, 餓之必要

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Клуб Зеро - Дублированный трейлер
Клуб Зеро Дублированный трейлер
Клуб Зеро - Трейлер
Клуб Зеро Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Ms Novak Большинство людей даже не подозревают, на что они на самом деле способны. Они уверены, что им нужно есть, чтобы жить.
Elsa Разве это не так?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Клуб Зеро - смотреть в онлайн-кинотеатре

Клуб Зеро

Похожие фильмы онлайн

Выживут только любовники
 
Онлайн кинотеатр

Новости о фильме

Миа Васиковска манипулирует своими учениками в трейлере фильма «Клуб Зеро»
4 июня 2024 12:16 Миа Васиковска манипулирует своими учениками в трейлере фильма «Клуб Зеро» Автор картины вдохновлялась сказкой о Гамельнском крысолове.
Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом 2023 года «Анатомию падения»
11 декабря 2023 10:42 Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом 2023 года «Анатомию падения» Ранее эта картина получила главный приз Каннского кинофестиваля.

Фильмы похожие на Клуб Зеро

Малыш Джо
Малыш Джо фантастика, триллер
2019, Австрия / Великобритания / Германия
5.0
Пирсинг
Пирсинг эротика, триллер
2018, США
5.0
Двойник
Двойник драма, триллер
2013, Великобритания
6.0
Выживут только любовники
Выживут только любовники фантастика, триллер, драма
2013, США
7.0
Дьявол всегда здесь
Дьявол всегда здесь триллер, драма, криминал
2020, США
7.0
Порочные игры
Порочные игры ужасы, драма, триллер
2013, США / Великобритания
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше