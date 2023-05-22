Клуб Ноль,

В элитной частной школе появляется новая учительница – загадочная Мисс Новак. Она обучает детей осознанному питанию, рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи философии Мисс Новак образуют «Клуб Зеро» – тайное сообщество, члены которого решают, что они могут отказаться от еды – и тем самым изменить мир. Постепенно родители и директор школы начинают понимать, что что-то не так – но смогут ли они остановить «клуб Зеро»?
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