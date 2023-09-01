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Постер фильма Долгожданный рассвет
5.6
Долгожданный рассвет - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Долгожданный рассвет
5.6

Долгожданный рассвет

, 2023
Finalmente L'alba
Италия / драма / 18+
Драма с Уиллемом Дефо и Лили Джеймс о манящем и опасном Голливуде
Трейлеры
Постер фильма Долгожданный рассвет
5.6
Долгожданный рассвет - Дублированный трейлер
Долгожданный рассвет  Дублированный трейлер

О фильме

Рим, 1950-е годы. На студии Cinecitta идут съёмки американского фильма, на который пробуется молодая актриса с проблемами в личной жизни — она обручена с нелюбимым мужчиной и согласилась на замужество из-за давления со стороны своей семьи. Во время кинопроб девушка с головой уходит в мир голливудского кино.

В ролях

Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Rufus Priori
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Josephine Esperanto
Джо Кири
Джо Кири
Sean Lockwood
Рэйчел Сеннотт
Рэйчел Сеннотт
Nan Roth
Ребекка Антоначи
Ребекка Антоначи
Mimosa
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Alida Valli
Sofia Panizzi
Iris
Carmen Pommella
Elvira
Giovanni Moschella
Ugo
Энцо Касертано
Rinaldo
Хафтор Бьёрнсон
Thot
Anna Manuelli
Anna
Режиссер Саверио Костанзо
Сценарист Саверио Костанзо
Композитор Massimo Martellotta
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 мая 2024
Премьера в мире 1 сентября 2023
Дата выхода
29 февраля 2024 Россия Парадиз
29 февраля 2024 Азербайджан
14 декабря 2023 Болгария
14 февраля 2024 Италия 6+
29 февраля 2024 Казахстан 18+
29 февраля 2024 Кыргызстан
29 февраля 2024 Молдавия
18 июля 2025 США
29 февраля 2024 Таджикистан
14 декабря 2023 Узбекистан
11 апреля 2024 Украина

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €28 500 000
Сборы в мире $413 740
Производство Wildside, Rai Cinema, Fremantle
Другие названия
Finalmente l'alba, Finally Dawn, Долгожданный рассвет, Finalmente a Madrugada, Nareszcie świt, Şafak Sökerken, Көптен күткен таң, Нарешті світанок

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Долгожданный рассвет - Дублированный трейлер
Долгожданный рассвет Дублированный трейлер
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Долгожданный рассвет

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Новости о фильме

Простая девушка попадает на съемки кино в трейлере фильма «Долгожданный рассвет»
9 февраля 2024 15:24 Простая девушка попадает на съемки кино в трейлере фильма «Долгожданный рассвет» Картина с Лили Джеймс и Уиллемом Дефо выйдет в российский прокат.
Стал известен сюжет фильма «Долгожданный рассвет» с Уиллемом Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири
30 августа 2022 16:40 Стал известен сюжет фильма «Долгожданный рассвет» с Уиллемом Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири Также появился первый официальный кадр.

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