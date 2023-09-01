Долгожданный рассвет,

Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно

Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды

Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане

3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix

«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей

«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»

«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино