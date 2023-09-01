Долгожданный рассвет,

Рим, 1950-е годы. На студии Cinecitta идут съёмки американского фильма, на который пробуется молодая актриса с проблемами в личной жизни — она обручена с нелюбимым мужчиной и согласилась на замужество из-за давления со стороны своей семьи. Во время кинопроб девушка с головой уходит в мир голливудского кино.
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