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Постер фильма Лето во Франции
5.7
Лето во Франции - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Лето во Франции
5.7

Лето во Франции

, 2023
Zomer in Frankrijk
Нидерланды / комедия / 18+
Голландская комедия о супругах-изменщиках
Трейлеры
Постер фильма Лето во Франции
5.7
Лето во Франции - Дублированный трейлер
Лето во Франции  Дублированный трейлер

О фильме

Две семейные пары с детьми отправляются в многообещающий отпуск на юг Франции. Во время путешествия супруги решают сделать привал в маленькой живописной деревне. Во время похода по магазинам глава одной из семей - Уолт, неожиданно для себя целует Мари, жену своего друга. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, но что же делать с их семьями? Супруги-изменщики придумают хитрый план – нужно влюбить их половинки друг в друга, и тогда все пойдет на лад!
 

В ролях

Тьеббо Герритсма
Тьеббо Герритсма
Walt
Ян Коейман
Ян Коейман
Luuk
Вокелин Уверкерк
Вокелин Уверкерк
Marie
Венди Руйфрок
Венди Руйфрок
Mia
Жасмин Сендар
Жасмин Сендар
Lieke
Fiona Musarella
Valerie
Eliyha Altena
Hugo
Lieve van Leeuwen
Lily
Лоран Кларе
Jean Hugues Le Mecant
Кристоф Одан
Cezare
Режиссер Марк Де Хлоя
Сценарист Нинке Ромер
Композитор Карл Хертверд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Дата выхода
18 января 2024 Россия Кинологистика
18 января 2024 Азербайджан
18 января 2024 Болгария
18 января 2024 Кыргызстан
18 января 2024 Молдавия
27 апреля 2023 Нидерланды AL
18 января 2024 Таджикистан
18 января 2024 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $736 258
Производство 2CFilm
Другие названия
Zomer in Frankrijk, A French Summer, Francuskie lato, Un verano en Francia, Лето во Франции

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Лето во Франции - Дублированный трейлер
Лето во Франции Дублированный трейлер
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