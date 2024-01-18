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Лето во Франции
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Лето во Франции, 2023

2023 / Нидерланды
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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 18 января 2024
Премьера в мире 18 января 2024
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Марк Де Хлоя
В ролях
Тьеббо Герритсма
Ян Коейман
Вокелин Уверкерк
Венди Руйфрок
Венди Руйфрок
Жасмин Сендар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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5.4 IMDb
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