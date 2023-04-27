Лето во Франции, 2023

Две семейные пары с детьми отправляются в многообещающий отпуск на юг Франции. Во время путешествия супруги решают сделать привал в маленькой живописной деревне. Во время похода по магазинам глава одной из семей - Уолт, неожиданно для себя целует Мари, жену своего друга. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, но что же делать с их семьями? Супруги-изменщики придумают хитрый план – нужно влюбить их половинки друг в друга, и тогда все пойдет на лад!

