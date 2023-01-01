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Природа любви
Simple comme Sylvain
Природа любви, 2023
2023 / Канада / Франция
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Жанр:
комедия
драма
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Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Монья Шокри
В ролях
Мэгали Лепин Блондо
Пьер-Ив Кардинал
Монья Шокри
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
7.2
IMDb
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