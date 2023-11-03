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Самая (не)скучная в мире школа
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Die (un)langweiligste Schule der Welt

Самая (не)скучная в мире школа, 2023

2023 / Германия
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О фильме

Скука в школе - это вчерашний день, ведь здесь учебный день превращается в кинематографическое приключение! Макси приходится нелегко, ведь он учится, наверное, в самой скучной школе на свете, и вдобавок ко всему имеет в соседях ботаника Фрида. Черт возьми, не только для такого фаната боевиков, как он. Но тут появляется Распутин Румпус, инспектор по борьбе со скукой - и это вызывает на сцену директора Шниттлиха, который хочет захватить власть над всеми школами со своим "сводом запретов". Теперь дело за Макси и его одноклассниками. Они должны помешать этому плану, и у них мало времени...

Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Экрем Эргюн
В ролях
Фелицитас Волль
Оливер Кориттке
Серкан Кая
Серкан Кая
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