Четверо коллег поехали в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение, но на обратном пути все пошло не по плану − герои оказываются без денег и связи в таинственном маленьком городке… Между ними и возвращением домой возникает все больше препятствий. Что же их удерживает там − неудачное стечение обстоятельств или сам город?
|5 сентября 2024
|Россия
|НМГ Кинопрокат
|12 сентября 2024
|Азербайджан
|16+
|5 сентября 2024
|Казахстан
|16+
|5 сентября 2024
|Кыргызстан
|16+
|5 сентября 2024
|Узбекистан
|16+