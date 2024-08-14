Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Затерянные
1 постер
Пойду 14
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Затерянные

Затерянные

Таинственный городок не отпускает домой четверых приезжих мужчин Zateryannye 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 14
Не пойду 3

О фильме

Четверо коллег поехали в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение, но на обратном пути все пошло не по плану − герои оказываются без денег и связи в таинственном маленьком городке… Между ними и возвращением домой возникает все больше препятствий. Что же их удерживает там − неудачное стечение обстоятельств или сам город?

Затерянные - трейлер
Затерянные  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 14 августа 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Россия НМГ Кинопрокат
12 сентября 2024 Азербайджан 16+
5 сентября 2024 Казахстан 16+
5 сентября 2024 Кыргызстан 16+
5 сентября 2024 Узбекистан 16+
Сборы в мире $151 921
Производство All Media, QS Films, START Studio
Другие названия
Zateryannye, Затерянные, Затерянные в городе
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Егор Корешков
Егор Корешков
Артём Цуканов
Серафима Соловьева
Даниил Толстокулаков
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Последние новинки кино! Последние новинки кино!
Лучшие русские мистические фильмы Лучшие русские мистические фильмы
Лучшие отечественные триллеры Лучшие отечественные триллеры
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Фильмы с неожиданной развязкой Фильмы с неожиданной развязкой

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 27 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1205 В жанре «комедия»  260 В жанре «драма»  555 В фильмах России  79
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Затерянные
Отзывы о фильме Обсудить в чате
ruzbinay 9 сентября 2024, 13:35
Тот случай, когда не стыдно за русское кино. Отличный добрый фильм о вечных ценностях. Немного с отсылкой к мрачности 90-х, но всего в меру. В конце прям всплакнула, очень трогательно.
Анна Лапшина 6 сентября 2024, 20:22
Фильм очень понравился. Впечатлил сюжет, изложение, картинка, игра актёров. Прям в десяточку.
Отзывы Написать
Новости о фильме
Объявлены победители фестиваля «Окно в Европу» 2024
Объявлены победители фестиваля «Окно в Европу» 2024 Мероприятие проходило 9 по 15 августа.
Написать
16 августа 2024 22:46
Никита Кологривый и Егор Корешков не могут вернуться домой в трейлере триллера «Затерянные»
Никита Кологривый и Егор Корешков не могут вернуться домой в трейлере триллера «Затерянные» Одиссея четверых бизнесменов, застрявших в странном провинциальном городе.
Написать
8 августа 2024 16:58
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Затерянные - трейлер
Затерянные Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше