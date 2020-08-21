Отзывы о фильме
Дмитрий Калашников 5 октября 2024, 19:35
Не ходите на этот фильм. Большой вопрос, почему это выходит в кино.
После возвращения в загородный дом, где умер её отец, Кэлли находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир. Мир, где ужасное существо уничтожает всё на своём пути. Кэлли начинает задумываться о том, что стереоскоп мог быть как-то связан со страшной гибелью отца...
|26 сентября 2024
|Россия
|МВК
|26 сентября 2024
|Беларусь
|26 сентября 2024
|Кыргызстан
|16+
|26 сентября 2024
|Узбекистан
|18+