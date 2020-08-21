Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Астрал. Стереоскоп демона
Астрал. Стереоскоп демона

Хоррор о чудовищном артефакте из потустороннего мира Stereoscope 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После возвращения в загородный дом, где умер её отец, Кэлли находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир. Мир, где ужасное существо уничтожает всё на своём пути. Кэлли начинает задумываться о том, что стереоскоп мог быть как-то связан со страшной гибелью отца...

Астрал. Стереоскоп демона  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 сентября 2024
Премьера в мире 21 августа 2020
Дата выхода
26 сентября 2024 Россия МВК
26 сентября 2024 Беларусь
26 сентября 2024 Кыргызстан 16+
26 сентября 2024 Узбекистан 18+
Сборы в мире $87 607
Производство Crypt TV
Другие названия
Stereoscope, Stereoskop, Астрал. Стереоскоп демона
Режиссер
Lena Tsodykovskaya
В ролях
Брайан Дж. Уайт
Bree Winslow
Jason Liles
Prema Cruz
Blaine Maye
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 12 голосов
4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Астрал. Стереоскоп демона - смотреть в онлайн-кинотеатре

Трейлеры фильма
Кадры из фильма
