После возвращения в загородный дом, где умер её отец, Кэлли находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир. Мир, где ужасное существо уничтожает всё на своём пути. Кэлли начинает задумываться о том, что стереоскоп мог быть как-то связан со страшной гибелью отца...