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Семь дней, семь ночей , 2024

2024 / Россия
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О фильме

Некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. Сергей, модный фотограф, получает задание слетать на выставку. Он пытается отказаться от командировки, так как у Насти день рождения. Ольга, в очередной раз разочаровавшись в поступке мужа, уже готова подать на развод… Но вот восьмилетняя Настя, их дочь, покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению. Семью Гуреевых ожидают веселые приключения, в том числе и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют как раз 7 дней и 7 ночей! Пройдут они и свои собственные испытания, которые помогут понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Айк Кбеян
В ролях
Зоя Бербер
Зоя Бербер
Сергей Марин
Сергей Марин
Арман Навасардян
Арман Навасардян
София Петрова
София Петрова
Егор Николаенко
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