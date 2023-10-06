Ваня — продавец в магазине «Охотник и рыболов». Кристина — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» за любовь ко всему старинному. Он живёт в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И всё-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить её своей прекрасной дамой. Не все Ванины черты и привычки устраивают Кристину, но она планирует его перевоспитать. Отсечь всё ненужное.