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Постер фильма Фрау
7.8
Фрау - Трейлер
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7.8

Фрау

, 2023
Frau
Россия / мелодрама / 18+
Мелодрама с Елизаветой Янковской о любви продавца и балерины
Трейлеры
Постер фильма Фрау
7.8
Фрау - Трейлер
Фрау  Трейлер

О фильме

Ваня — продавец в магазине «Охотник и рыболов». Кристина  — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» за любовь ко всему старинному. Он живёт в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И всё-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить её своей прекрасной дамой. Не все Ванины черты и привычки устраивают Кристину, но она планирует его перевоспитать. Отсечь всё ненужное.

В ролях

Елизавета Янковская
Елизавета Янковская
Вадик Королев
Вадик Королев
Vanya
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Mama Kristiny
Дарья Коныжева
Дарья Коныжева
Kolyan
Людмила Чиркова
Babushka Kristiny
Tatiana Belousova
Mama Vani
Polina Lantseva
Balerina-nevesta
Victoria Lemeshenko
Katya
Ilya Linovich
Варвара Маценова
Nika
Алексей Розин
Алексей Розин
Grisha
Режиссер Любовь Мульменко
Сценарист Любовь Мульменко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 мая 2024
Премьера в мире 6 октября 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Россия Пионер
Бюджет 60 000 000 RUR
Сборы в мире $90 504
Производство Forest Film
Другие названия
Frau, Bayan, Cô Vợ Lý Tưởng, Misses, Фрау

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 18 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Фрау - Трейлер
Фрау Трейлер
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Отзывы о фильме

ikolmogorova 12 сентября 2025, 18:09
Фестивальные фильмы #кинонедлявсех. Они, в основном, предназначены для "своего зрителя" и их редко можно увидеть в широком прокате, а … Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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