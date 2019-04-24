«Мстители: Финал»: Рецензия Киноафиши

Ближе к развязке в фильме «Мстители: Финал» есть такой момент: главный злодей Танос поворачивается к одному из своих соперников со словами «А ты вообще кто?» Даже суперзлодей может оказаться забывчивым, поскольку на протяжении последних 11 лет студия Marvel выстроила настоящий пантеон персонажей из разных франшиз, черпая вдохновение из комиксов как о звёздах вроде Тора, Человека-паука, Железного человека и Капитана Америка, так и о менее знакомых героев вроде Капитана Марвел, Чёрной Пантеры и Стражей Галактики.

«Финал», как и говорится в названии, завершает эту фазу Киновселенной Marvel (MCU), соединяя все части мозаики в единую картину. Эти части метафорически отражаются драгоценными камнями, что лежат в центре сюжета, «камнями Бесконечности», украшающеми перчатку власти Таноса, с помощью которой он обретает величайшую силу. Каждый камень побывал в самых разных местах и в разных фильмах, и сплетения нарратива вели нас к неминуемой развязке.

«Мстители: Финал»

Для тех, кто подзабыл — в фильме «Война бесконечности» Танос осуществил свой план по улучшению Вселенной, сократив население напополам, обратив 50% всех живых существ в прах. Важные герои вроде Спайди и Чёрной Пантеры исчезали у нас на глазах. «Финал» начинается сразу после этих событий, начинается с потери, со сломленных героев. Они остались в живых, но опустошены действиями противника.

Финальная часть франшизы вводит в сюжет Капитана Марвел, фильм о которой ещё можно встретить в кинотеатрах. Её появление — своего рода читерство, но для комиксов это типичная история. Ведь она настолько сильна, что для ответа на вопрос «Почему она пришла на помощь только сейчас, когда все влипли» достаточно неубедительных отговорок. Представьте, какое скучное кино было бы, уничтожь она всех врагов за пару минут. Но, с другой стороны, можно было бы сократить трёхчасовой фильм, если бы Кэп не рвалась покинуть героев в самые неуместные моменты.

«Мстители: Финал»

Фильм приводит к развязке линии двух персонажей — Капитана Америка и Железного человека, двух лидеров, которые наблюдали противостояние с Таносом и его инопланетными захватчиками с двух совершенно разных сторон. Когда эти двое объединяются, чувствуется, что это действительно завершение саги. И для обоих героев это будет судьбоносный момент. Роль других персонажей расширяются. Например, Хоукай пытается уладить отношения разных сторон, а также смириться с собственными неудачами, перенесёнными ещё в прошлых фильмах.

Это кино о жертвоприношении и восстановлении, о попытке собрать всё воедино после тяжелейшей утраты. Ключевая сцена с участием Доктора Стрэнджа из «Войны бесконечности» намекнула нам, что единственный способ выиграть — сначала потерпеть поражение. Так что стратегия оставшихся в живых довольно мрачная. Не выдавая ничего лишнего, скажу только, что это отнюдь не нигилистский фильм, но финальный катарсис более чем оправдан.

Масштабная конструкция фильма даёт массу возможностей для богатого развития основных персонажей, пусть даже остальные кажутся второстепенными героями, а то и вовсе камео. Но это и понятно — сериал вроде «Игры престолов» расправляется с финалом почти за 10 часов, тогда как впихнуть все развязки в полнометражный фильм — задача сама по себе непростая. И всё же братья Руссо ухитряются сохранять верный баланс, давая всем героям показать себя, а также умело вплетая в сюжет ключевых персонажей из недавних фильмов.

«Мстители: Финал»

Разговоров здесь больше, нежели действия, а рефлексии больше, чем хаоса. И как ни крути, это идёт фильму на пользу. Эта картина заслужила право зрителей быть небезразличными к мотивации персонажей, причём как положительных героев, так и самого Таноса, в размышлениях которого кроются вполне понятные, даже простительные стремления. В конце концов, основной связью всех участников является семья, будь то отношения, пострадавшие от руки Таноса, или же шероховатая сборка, связывающая коллектив Мстителей. Во многом это фильм-воссоединение, вспоминающий прошлое, но при этом показывая «лучшие хиты» франшизы в слегка ином свете. Выигрывают как герои на экране, так и за ним, потому что зрители, смотревшие фильмы Marvel в порядке их выхода все эти годы, наконец-то увидят смысл в этой последовательности.

Смотреть «Финал», не увидев львиную долю выпущенных Marvel фильмов, довольно бесполезно, но даже если вы не устраивали себе марафон, то всё равно поймёте основную линию. Цветовое решение картины источает грусть, что делает её в целом довольно безрадостной. Во время финальной битвы пейзажи кажутся истощёнными, как будто из них вытянули всю энергию. Но когда ситуация поворачивается к положительному исходу, фильм становится ярче и теплее. Мы, безусловно, осознаём утраты, но вместе с тем к нам возвращается надежда, которой не было в самом начале.

«Мстители: Финал»

«Мстители: Финал» совсем не самостоятельный фильм: он завершает путешествие длиной в 11 лет. Поэтому он имеет право быть масштабным, раздутым, строгим и несколько замкнутым. Он всерьёз воспринимает последствия произошедшего и, благодаря вмешательству героев вроде Человека-муравья, оставляет за собой право на лёгкое дуракаваляние. Но это и прощальный привет той фазе повествования, которая позволяла выживать всем героям. Создатели понимают, сколько времени и сил вложили фанаты в эти фильмы, и потому «Финал» станет для них достойной наградой. Для несведущих всё покажется запутанным нагромождением событий, но это не беда — фильм в любом случае снят не для них. Пожалуй, отсутствие попытки понравиться массовому зрителю идёт «Финалу» на пользу.

Четвёртые «Мстители» — финал, к которому стремились фанаты, который примиряет главных героев и зрителей со всеми историями, просмотренными за 11 лет. Конечно, будут и другие, но они никогда не сравнятся с первым экспериментом Marvel, с уникальной сагой, длившейся 22 фильма и 11 лет. Мы пришли к точке, в которой знаковые персонажи находятся на пределе своих возможностей, и понимаем (как всегда): когда собирается компания хороших ребят — вершатся воистину великие дела.

Джейсон Горбер, сайт That Shelf, twitter @filmfest_ca