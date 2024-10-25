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Ужасающий 3
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Terrifier 3

Ужасающий 3, 2024

2024 / США
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Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 октября 2024
Возраст 18+
Режиссер
Дэмиен Леоне
Дэмиен Леоне
В ролях
Лорен ЛаВера
Дэвид Ховард Торнтон
Дэвид Ховард Торнтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ужасающий 3 3 постера
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