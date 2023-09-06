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Наемный убийца
Hit Man
Наемный убийца, 2023
2023 / США
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Жанр:
боевик
комедия
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о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Прокатчик
Парадиз
Режиссер
Ричард Линклейтер
В ролях
Адриа Архона
Глен Пауэлл
Ретта
Молли Бернард
Ричи Монтгомери
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Фильм Ричарда Линклейтера «Наемный убийца» выйдет в российский прокат
На данный момент картина имеет на Rotten Tomatoes 100% одобрения критиков на основе 10 рецензий.
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6 сентября 2023 09:38
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