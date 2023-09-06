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Наемный убийца Наемный убийца
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Наемный убийца, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Адриа Архона
Адриа Архона
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Ретта
Ретта
Молли Бернард
Молли Бернард
Ричи Монтгомери
Ричи Монтгомери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наемный убийца 1 постер
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Фильм Ричарда Линклейтера «Наемный убийца» выйдет в российский прокат На данный момент картина имеет на Rotten Tomatoes 100% одобрения критиков на основе 10 рецензий.
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6 сентября 2023 09:38
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