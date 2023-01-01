Комната 999, 2023

В 1982 году в своем фильме «Комната 666» Вим Вендерс задал 16 своим коллегам-режиссёрам один вопрос: является ли кино языком, который вот-вот исчезнет, искусством, которое вот-вот умрёт? 40 лет спустя, в Каннах, документалист Любна Плейоуст использует тот же сеттинг, чтобы задать тот же вопрос новому поколению кинематографистов. Среди режиссёров-участников: Вим Вендерс, Одри Диван, Йоаким Триер, Дэвид Кроненберг, Шеннон Мерфи, Джеймс Грей, Арно Деплешен, Линн Рэмзи, Клэр Дени, Баз Лурман, Паоло Соррентино, Нинья Тюберг, Рубен Эстлунд и многие другие.