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Комната 999, 2023

2023 / Франция
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О фильме

В 1982 году в своем фильме «Комната 666» Вим Вендерс задал 16 своим коллегам-режиссёрам один вопрос: является ли кино языком, который вот-вот исчезнет, искусством, которое вот-вот умрёт? 40 лет спустя, в Каннах, документалист Любна Плейоуст использует тот же сеттинг, чтобы задать тот же вопрос новому поколению кинематографистов. Среди режиссёров-участников: Вим Вендерс, Одри Диван, Йоаким Триер, Дэвид Кроненберг, Шеннон Мерфи, Джеймс Грей, Арно Деплешен, Линн Рэмзи, Клэр Дени, Баз Лурман, Паоло Соррентино, Нинья Тюберг, Рубен Эстлунд и многие другие.

Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Любна Плейост
В ролях
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
Монья Шокри
Монья Шокри
Дави Чоу
Дави Чоу
Клеман Кожитор
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.4 IMDb
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