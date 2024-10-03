Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Василиса и хранители времени
Постер фильма Василиса и хранители времени
Рейтинги
3.5 Рейтинг IMDb: 2.8
Оцените
2 постера
Пойду 49
Не пойду 22
Киноафиша Фильмы Василиса и хранители времени

Василиса и хранители времени

Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей Vasilisa i khraniteli vremeni 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 49
Не пойду 22

О фильме

За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

Василиса и хранители времени - трейлер
Василиса и хранители времени  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 ноября 2024
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия Наше кино
3 октября 2024 Беларусь
24 октября 2024 Казахстан 12+
3 октября 2024 Кыргызстан
3 октября 2024 Молдавия AG
24 октября 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $1 859 005
Другие названия
Vasilisa i khraniteli vremeni, Василиса и королева лайков, Василиса и хранители времени
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про магию Фильмы про магию
Фильмы про избранных Фильмы про избранных
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 65 голосов
2.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3727 В жанре «фэнтези»  245 В жанре «приключения»  673 В жанре «семейный»  352 В фильмах России  678
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Василиса и хранители времени
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Крылова 4 октября 2024, 21:42
Согласна, это худшее, что смотрела в последнее время. Мы с подругой ушли после часа просмотра, т.к. количество бреда на единицу времени зашкаливало.… Читать дальше…
Ольга Петрова 4 октября 2024, 00:21
Первый раз ушла из кинотеатра не досмотрев фильм.
Это самый низкопробный продукт российского кинематографа. Не смешно, не грустно, затошнило… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о фильме
В прокат выходит отечественное фэнтези «Василиса и хранители времени»
В прокат выходит отечественное фэнтези «Василиса и хранители времени» Новый фильм в духе «Последнего богатыря» и «Баба Яга спасает мир», но с собственной изюминкой.
Написать
2 октября 2024 10:21
Злодейка Дарья Мороз жаждет магической силы в трейлере сказки «Василиса и хранители времени»
Злодейка Дарья Мороз жаждет магической силы в трейлере сказки «Василиса и хранители времени» Сражение добра и зла развернется в альтернативной волшебной Москве.
Написать
11 июня 2024 12:25
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Василиса и хранители времени - трейлер
Василиса и хранители времени Трейлер
Василиса и хранители времени - тизер-трейлер
Василиса и хранители времени Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше