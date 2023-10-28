Оповещения от Киноафиши
Полтергейст: Другое измерение

Компания друзей попадает в смертельную потустороннюю реальность Blue Light 18+
О фильме

Компания друзей отправляется на музыкальный фестиваль, но ошибается поворотом и сталкивается с необъяснимыми сверхъестественными событиями.  Как им найти выход из потусторонней  реальности, которая убивает  их одного за другим?
 

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 сентября 2024
Премьера в мире 28 октября 2023
Дата выхода
26 сентября 2024 Россия World Pictures
25 апреля 2024 Азербайджан
11 апреля 2024 Болгария
3 октября 2024 Катар
11 апреля 2024 Кыргызстан
11 апреля 2024 Молдавия
3 октября 2024 ОАЭ TBC
6 сентября 2024 США
11 апреля 2024 Таджикистан
12 июля 2024 Турция 16+
11 апреля 2024 Узбекистан
17 июля 2024 Филиппины R-13
Сборы в мире $26 254
Производство Oops Doughnuts Productions
Другие названия
Don't Turn Out the Lights, Blue Light, Işıkları Söndürme, Não Apaguem as Luzes, Não Apagues a Luz, Полтергейст. Другое измерение
Режиссер
Энди Фикмен
Энди Фикмен
В ролях
Джарретт Остин Браун
Джон Бьюси
Джаспер Коул
Белла ДеЛонг
Кристал Лэйк Эванс
Все актеры и съемочная группа
Кадры из фильма
