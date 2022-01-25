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Red One
Red One
Red One,
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Жанр:
боевик
приключения
комедия
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о выходе в прокат
Режиссер
Джейк Кэздан
В ролях
Дуэйн Джонсон
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Крис Эванс сыграет с Дуэйном Джонсоном в рождественском фильме под названием Red One
Зрителям обещают показать нечто принципиально новое.
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25 января 2022 10:15
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