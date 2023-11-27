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Постер фильма Остров изгоев
7.0
Остров изгоев - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Остров изгоев
7.0

Остров изгоев

, 2023
Soudain, seuls
Франция, Исландия, Бельгия / драма, триллер / 18+
Триллер о влюблённой паре, которой предстоит борьба за выживание
Трейлеры
Постер фильма Остров изгоев
7.0
Остров изгоев - Дублированный трейлер
Остров изгоев  Дублированный трейлер

О фильме

Влюбленная пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих...

В ролях

Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Laura
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Ben
Режиссер Томас Бидеген
Сценарист Valentine Monteil, Томас Бидеген, Дельфин Глейз, Isabelle Autissier
Композитор Рафаэль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Исландия / Бельгия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 ноября 2024
Премьера в мире 27 ноября 2023
Дата выхода
18 января 2024 Россия Global Film
25 января 2024 Азербайджан 18+
15 декабря 2023 Болгария
21 декабря 2023 Германия
18 ноября 2024 Дания
18 января 2024 Казахстан 18+
25 января 2024 Кыргызстан 16+
18 января 2024 Молдавия
15 декабря 2023 Польша
24 февраля 2024 Сербия
18 января 2024 Таджикистан
25 января 2024 Узбекистан 18+
14 марта 2024 Украина
6 декабря 2023 Франция TP
Бюджет €14 330 000
Сборы в мире $1 396 649
Производство Trésor Films, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
Soudain seuls, Suddenly, Suddendly, Остров изгоев, De repente, solos, Nagle, Nəsibsizlər adası, Suddenly - Überleben im Eis, Οι ναυαγοί, Заручники острова

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 21 голос
6.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2001 В жанре «драма»  879 В жанре «триллер»  384 В фильмах Франции  133 В фильмах Исландии  2 В фильмах Бельгии  14 В фильмах 2023 года  113
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Остров изгоев - Дублированный трейлер
Остров изгоев Дублированный трейлер
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Новости о фильме

Триллер «Остров изгоев» получил новую дату выхода в прокат
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