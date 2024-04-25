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Постер фильма Планета обезьян: Новое царство
7.5
Планета обезьян: Новое царство - Трейлер
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7.5

Планета обезьян: Новое царство

, 2024
Kingdom of the Planet of the Apes
США / боевик, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Планета обезьян: Новое царство
7.5
Планета обезьян: Новое царство - Трейлер
Планета обезьян: Новое царство  Трейлер

О фильме

Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.

В ролях

Дичен Лакмэн
Дичен Лакмэн
Фрейя Аллан
Фрейя Аллан
Mae
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Proximus Caesar
Оуэн Тиг
Оуэн Тиг
Noa
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Trevathan
Peter Macon
Raka
Нил Сэндилэндс
Нил Сэндилэндс
Koro
Трэвис Джеффри
Anaya
Эка Дарвилл
Sylva
Lydia Peckham
Soona
Рас-Самуэль Веледаабзги
Lightning
Режиссер Уэс Болл
Сценарист Джош Фридман, Рик Джаффа, Аманда Сильвер
Композитор Джон Песано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 июля 2024
Премьера в мире 25 апреля 2024
Дата выхода
11 мая 2024 Россия
23 мая 2024 Австралия
9 мая 2024 Австрия
23 мая 2024 Азербайджан 16+
22 мая 2024 Бельгия
24 мая 2024 Болгария
23 мая 2024 Бразилия
23 мая 2024 Бруней
10 мая 2024 Великобритания
9 мая 2024 Венгрия 16
10 мая 2024 Вьетнам
23 мая 2024 Германия
9 мая 2024 Гонконг
9 мая 2024 Греция
9 мая 2024 Грузия PG-13
23 мая 2024 Израиль
8 мая 2024 Индонезия 13+
10 мая 2024 Исландия
24 мая 2024 Испания
8 мая 2024 Италия
16 мая 2024 Казахстан 16+
10 мая 2024 Канада
10 мая 2024 Китай
9 мая 2024 Колумбия
8 мая 2024 Кыргызстан
9 мая 2024 Лаос
24 мая 2024 Латвия
24 мая 2024 Литва
9 мая 2024 Малайзия
24 мая 2024 Мексика
24 мая 2024 Молдавия
8 мая 2024 Нидерланды
24 мая 2024 Норвегия
9 мая 2024 ОАЭ TBC
24 мая 2024 Польша
23 мая 2024 Португалия
9 мая 2024 Пуэрто-Рико PG-13
10 мая 2024 Румыния o.A.
24 мая 2024 США
9 мая 2024 Саудовская Аравия
9 мая 2024 Сербия o.A.
23 мая 2024 Сингапур
9 мая 2024 Словакия 12
10 мая 2024 Таджикистан
23 мая 2024 Таиланд
23 мая 2024 Тайвань
10 мая 2024 Турция
24 мая 2024 Узбекистан
23 мая 2024 Украина
8 мая 2024 Филиппины
24 мая 2024 Финляндия
22 мая 2024 Франция
9 мая 2024 Хорватия 12
23 мая 2024 Чехия
8 мая 2024 Швеция
10 мая 2024 Эстония
10 мая 2024 ЮАР 13
8 мая 2024 Южная Корея
10 мая 2024 Япония
Бюджет $160 000 000
Сборы в мире $397 378 150
Производство 20th Century Studios, Oddball Entertainment, Jason T. Reed Productions
Другие названия
Kingdom of the Planet of the Apes, El planeta de los simios: Nuevo reino, Planet der Affen: New Kingdom, A majmok bolygója: A birodalom, Ahvide planeedi kuningriik, Beždžionių planetos karalystė, El reino del planeta de los simios, Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới, Il regno del pianeta delle scimmie, Kokhav Ha'Koffim: Mamlakha Khadasha, Království Planeta opic, Kráľovstvo planéty opíc, Królestwo Planety Małp, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume, Le royaume de la planète des singes, Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Maymunlar sayyorasi: Yangi qirollik, Meymunlar planeti. Yeni krallıq, O Reino do Planeta dos Macacos, Planet of the Apes Ride, Planeta dos Macacos: O Reinado, Planeta maimuțelor: Noul regat, Untitled Planet of the Apes Project, Το βασίλειο του πλανήτη των πιθήκων, Королівство планети мавп, Кралството на планетата на маймуните, Маймылдар планетасы: Жаңа патшалық, Нова планета мајмуна: Краљевство, Планета на мајмуните: Ново кралство, Планета обезьян: Новое царство, Планета обезьян. Новое царство, किंग्ड़म ऑफ़ द प्लेैनेट ऑफ़ दी एप्स, 猩球崛起：新世界, 猩球崛起：王國誕生, 猿の惑星／キングダム, 猿人爭霸戰：猩凶帝國, La Planète des singes 4 : Le Nouveau Royaume, כוכב הקופים: הממלכה, پادشاهی سیاره میمون‌ها, 猩球崛起4, Meymunlar Cəhənnəmi: Yeni Krallıq, Planet der Affen 4 - New Kingdom, Planet of the Apes 4, 猩球崛起4：新世界, Vương Quốc Của Hành Tinh Khỉ, อาณาจักรแห่งพิภพวานร

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 67 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  932 В жанре «боевик»  216 В жанре «фантастика»  131 В фильмах США  597 В фильмах 2024 года  45
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Планета обезьян: Новое царство - Трейлер
Планета обезьян: Новое царство Трейлер
Планета обезьян: Новое царство - Финальный трейлер
Планета обезьян: Новое царство Финальный трейлер
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Наша рецензия

&laquo;Цезарь мертв! Да здравствует Цезарь!&raquo;, или Проблемы в обезьяньем королевстве.
«Цезарь мертв! Да здравствует Цезарь!», или Проблемы в обезьяньем королевстве. После успешного завершения трилогии, открытой «Восстанием планеты обезьян» Руперта Уайатта и заключенной «Войной» Мэтта Ривза, прошло уже семь лет! За это время Ривз успел снять «Бэтмена», мир пережил мировую пандемию, а студию «Фокс», которая произвела на свет все без исключения части 50-летней франшизы, поглотил всеядный «Дисней» — новый доминирующий вид Голливуда. С самого первого фильма 1968 года «Планета обезьян»…

Отзывы зрителей о фильме Планета обезьян: Новое царство

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Большинство отзывов отмечает фильм как достойную связь с прошлой трилогией: визуальная подача и темп держатся. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, напряжённые эпизоды, понятная логика сюжета. Слабые стороны: избыточное число обезьян и редкие человеческие сцены, диалоги порой не вызывают яркого отклика. Общая оценка — положительная, чаще около 7–8 из 10. Фильм подойдёт поклонникам серии и тем, кто ищет зрелищность и умеренную драму.
Саммари составлено ИИ на основе 16 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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