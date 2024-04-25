Планета обезьян,

Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.
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Символ, который появляется на протяжении всего фильма — например тот, что изображён на ожерелье Раки — это узор окна из спальни Цезаря в фильме «Восстание планеты обезьян» (2011).