Книжный червь,

Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!