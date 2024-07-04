Книжный червь,

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Постер фильма Фантастическое путешествие
6.6
Фантастическое путешествие - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Фантастическое путешествие
6.6

Фантастическое путешествие

, 2024
Bookworm
США / комедия / 18+
Отличница и её отец-фокусник отправляются на поиски редкой пантеры
Трейлеры
Постер фильма Фантастическое путешествие
6.6
Фантастическое путешествие - Дублированный трейлер
Фантастическое путешествие  Дублированный трейлер

О фильме

Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!

В ролях

Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Strawn
Нелл Фишер
Mildred
Майкл Смайли
Майкл Смайли
Arnold
Моргана О’Рейли
Zo
Millen Baird
Doctor
Никки Сиулепа
Dotty
Theo Shakes
Reginald
Vanessa Stacey
Angelina
Режиссер Ант Тимпсон, Квентин Ли
Сценарист Toby Harvard, Ант Тимпсон
Композитор Karl Sölve Steven
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 18 октября 2024
Премьера в мире 4 июля 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Россия Экспонента
29 августа 2024 Австралия PG
10 октября 2024 Беларусь
16 января 2025 Германия 12
17 октября 2024 Израиль
16 января 2025 Испания A
17 октября 2024 Казахстан 12+
10 октября 2024 Кыргызстан
8 августа 2024 Новая Зеландия PG
31 октября 2024 Сингапур NC16
10 октября 2024 Узбекистан 12+
Сборы в мире $552 668
Производство Firefly Films, Mister Smith Entertainment, New Zealand Film Commission
Другие названия
Bookworm, Bookworm: El misterio de la pantera, Born to be wild - Die Jagd nach dem schwarzen Panther, Bücherwurm, Mildred i mityczna pantera, Mildred și pantera mitică, Raamatukoi, Tola'at Sfarim, Книжковий хробак, Фантастическое путешествие, 밀드레드의 환상 여정

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 ноября 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Фантастическое путешествие - Дублированный трейлер
Фантастическое путешествие Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Фантастическое путешествие

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы сходятся по нескольким моментам. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты, красивые виды Новой Зеландии, некоторые трюки (паспорт) добавляют интерес. Слабые стороны — слабая логика сюжета и режиссура, актёры не запоминаются, в отдельных сценах контент может тревожить молодёжь до 16 лет. Общая оценка зрителей — сочетание критики и положительных нот. Фильм подходит подросткам и взрослым, ценящим визуальную часть и умеренный трагикомедийный настрой.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Игорь Кожокару 12 октября 2024, 14:09
Сюдя по описанию, фильм для подростков, а то, и младше.
olgaivanova238 21 октября 2024, 20:46
Соглашусь с предыдущим комментом. Ожидаешь чего-то суперского для подростков или дошкольников... А получаешь куча шок контента((\
НЕ ВОДИТЕ… Читать дальше…
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Новости о фильме

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