Книжный червь,

Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!
|10 октября 2024
|Россия
|Экспонента
|29 августа 2024
|Австралия
|PG
|10 октября 2024
|Беларусь
|16 января 2025
|Германия
|12
|17 октября 2024
|Израиль
|16 января 2025
|Испания
|A
|17 октября 2024
|Казахстан
|12+
|10 октября 2024
|Кыргызстан
|8 августа 2024
|Новая Зеландия
|PG
|31 октября 2024
|Сингапур
|NC16
|10 октября 2024
|Узбекистан
|12+
Название фильма было вдохновлено фильмом соотечественника-киви Ли Тамахори «The Edge», который изначально носил название по сценарию Дэвида Мэмета «Bookworm».
НЕ ВОДИТЕ… Читать дальше…