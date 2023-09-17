Неприятности с Джессикой, 0

Режиссером и сценаристом фильма стал Мэтт Уинн («Барахольщик», «Завтракающие»). Вместе с ним над созданием сценария работал Джеймс Хэндел – автор хоррора Джулиана Ричардса «Последний фильм ужасов», который работал с Уинном над предыдущими его лентами.
Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа – прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика – давняя знакомая компании – подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…
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