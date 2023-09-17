Неприятности с Джессикой, 0

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Идеальные друзья
6.4
Идеальные друзья - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Идеальные друзья
6.4

Идеальные друзья

, 2023
The Trouble with Jessica
Великобритания / комедия / 18+
Британская комедия о вечеринке, которая заканчивается убийственным сюрпризом
Трейлеры
Постер фильма Идеальные друзья
6.4
Идеальные друзья - Дублированный трейлер
Идеальные друзья  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссером и сценаристом фильма стал Мэтт Уинн («Барахольщик», «Завтракающие»). Вместе с ним над созданием сценария работал Джеймс Хэндел – автор хоррора Джулиана Ричардса «Последний фильм ужасов», который работал с Уинном над предыдущими его лентами.

Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа – прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика – давняя знакомая компании – подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…

 

В ролях

Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Richard
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Sarah
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Tom
Индира Варма
Индира Варма
Jessica
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Beth
Энн Рейд
Энн Рейд
Miranda
Дэвид Шааль
PC Paul
Jonathan Livingstone
PC Terry
Kwaku Mills
Matt
Эмбер Роуз Рева
Эмбер Роуз Рева
Ellen
Режиссер Мэтт Уинн
Сценарист James Handel, Мэтт Уинн
Композитор Matt Cooper, Мэтт Уинн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 апреля 2024
Премьера в мире 17 сентября 2023
Дата выхода
22 февраля 2024 Россия Атмосфера Кино, Planeta Inform 18+
22 февраля 2024 Азербайджан
28 декабря 2023 Болгария
5 апреля 2024 Великобритания 15
5 апреля 2024 Испания 16
14 февраля 2024 Кыргызстан
14 февраля 2024 Молдавия
19 октября 2023 Румыния
14 февраля 2024 Таджикистан
28 декабря 2023 Узбекистан
17 июля 2024 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $606 809
Производство Bright Pictures, Finite Films and TV, Relevate Ventures
Другие названия
The Trouble with Jessica, El problema con Jessica, Dîner à l'anglaise, Drei Gänge und Ein Todesfall, Идеальные друзья

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 16 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Идеальные друзья - Дублированный трейлер
Идеальные друзья Дублированный трейлер
Идеальные друзья - Трейлер
Идеальные друзья Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Идеальные друзья - смотреть в онлайн-кинотеатре

Идеальные друзья

Новости о фильме

Сегодня в прокат выходит черная комедия «Идеальные друзья»
22 февраля 2024 11:18 Сегодня в прокат выходит черная комедия «Идеальные друзья» Камерная светская вечеринка идет не по плану из-за внезапной смерти гостьи.
Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья»
24 ноября 2023 14:09 Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья» Также в фильме сыграли Алан Тьюдик, Оливия Уильямс, Руфус Сьюэлл и Индира Варма.
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше