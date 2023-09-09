Неподобающее поведение,

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Постер фильма Папа
7.0
Папа - Дублированный трейлер
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7.0

Папа

, 2023
Ezra
США / комедия / 18+
Комедийная драма с Робертом Де Ниро о сложных отношениях сына, отца и дедушки
Трейлеры
Постер фильма Папа
7.0
Папа - Дублированный трейлер
Папа  Дублированный трейлер

О фильме

У стендап-комика Макса  не все ладится в жизни: в карьере нет больших успехов, жена планирует развод, поэтому ему пришлось переехать жить к пожилому отцу, который считает его неудачником. Но Макс очень хочет стать хорошим папой для своего 11-летнего сына-аутиста Эзры. Когда Эзру в очередной раз исключают из школы, Макс решает взять его с собой в путешествие через всю страну, чтобы вместе пережить удивительные приключения и наконец научиться понимать друг друга.

В ролях

Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Max
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Jenna
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Jayne
Вера Фармига
Вера Фармига
Grace
William A. Fitzgerald
Ezra
Тесс Голдуин
Mrs. Cathro
Sophie Mulligan
Ariana
Дафна Рубин-Вега
Principal Lee
Ella Ayberk
Dr. Tamarova
Дов Давидофф
Dov Davidoff
Режиссер Тони Голдуин
Сценарист Тони Спиридакис
Композитор Карлос Рафаэль Ривера
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 октября 2024
Премьера в мире 9 сентября 2023
Дата выхода
13 июня 2024 Россия Атмосфера Кино
1 августа 2024 Австралия
15 августа 2024 Аргентина
20 июня 2024 Бразилия
12 сентября 2024 Германия
22 августа 2024 Доминиканская Республика
6 июня 2024 Израиль
29 ноября 2024 Испания
24 апреля 2025 Италия
19 сентября 2024 Колумбия
30 мая 2024 Мексика
30 мая 2024 Нидерланды 12
30 мая 2024 ОАЭ TBC
21 июня 2024 Польша
12 декабря 2024 Португалия M/12
20 октября 2023 США
13 июня 2024 Сербия o.A.
30 мая 2024 Украина
31 мая 2024 Франция 12
13 июня 2024 Хорватия 12
9 августа 2024 Швеция 7
31 мая 2024 ЮАР 16
Сборы в мире $4 696 480
Производство Closer Media, Wayfarer Studios, Bleecker Street Media
Другие названия
Ezra, Siempre juntos, Standing Up, Eine Familiengeschichte, In viaggio con mio figlio, Inappropriate Behavior, Meu Filho, Nosso Mundo, Mój syn Ezra, Olam Mi'Shello, Uma Viagem ao Teu Lado, Una función inesperada, Езра, Езра: Неналежна поведінка, Папа, Dobry ojciec, 不当行为, Ezra - Viaggio di famiglia, ازرا, عزرا, עזרא, 埃兹拉

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Папа - Дублированный трейлер
Папа Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Людмила Крикова 16 июня 2024, 20:37
Ничего особенного от фильма не ожидала, шли на комедию. Смотрели на языке оригинала с субтитрами.
Но фильм затронул до глубины души!
Как сложно… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Бобби Каннавале помогает своему маленькому сыну в трейлере комедийной драмы «Папа»
21 мая 2024 14:26 Бобби Каннавале помогает своему маленькому сыну в трейлере комедийной драмы «Папа» Независимый проект, в котором снялись голливудские звезды первой величины.
Появился первый кадр с Робертом Де Ниро и Бобби Каннавале из комедии «Папа»
28 октября 2022 11:42 Появился первый кадр с Робертом Де Ниро и Бобби Каннавале из комедии «Папа» Фильм повествует о стендап-комике, похитившем собственного сына ради путешествия по природе.

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