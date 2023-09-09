Неподобающее поведение,

У стендап-комика Макса не все ладится в жизни: в карьере нет больших успехов, жена планирует развод, поэтому ему пришлось переехать жить к пожилому отцу, который считает его неудачником. Но Макс очень хочет стать хорошим папой для своего 11-летнего сына-аутиста Эзры. Когда Эзру в очередной раз исключают из школы, Макс решает взять его с собой в путешествие через всю страну, чтобы вместе пережить удивительные приключения и наконец научиться понимать друг друга.