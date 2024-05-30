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The Braid
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La tresse

The Braid, 2023

2023 / Бельгия / Канада / Франция / Италия
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 30 мая 2024
Премьера в мире 30 мая 2024
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Летисия Коломбани
В ролях
Сара Эбботт
Сара Камачо
Марсель Жаннин
Kim Raver
Damon Runyan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.5 IMDb
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