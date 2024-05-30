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The Braid
La tresse
The Braid, 2023
2023 / Бельгия / Канада / Франция / Италия
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Жанр:
драма
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
30 мая 2024
Премьера в мире
30 мая 2024
Возраст
18+
Прокатчик
Экспонента
Режиссер
Летисия Коломбани
В ролях
Сара Эбботт
Сара Камачо
Марсель Жаннин
Kim Raver
Damon Runyan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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1 постер
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