Постер фильма Тихое место. История М
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.9
Тихое место. История М

Тихое место. История М

Единственный выживший после пандемии сталкивается с жутким безмолвным миром M 18+
Земля оказалась разрушена после катаклизма. В одиночестве мальчик по имени Марко сталкивается с другой реальностью, полной опасности. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, без отца и привычного ему леса, самое главное — не издавать ни звука, чтобы его не нашли они…

Страна Хорватия / Франция / Косово / Люксембург / Македония
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 августа 2024
Премьера в мире 13 июля 2023
Дата выхода
15 августа 2024 Россия Кино.Арт.Про
5 октября 2023 Македония
4 сентября 2024 Филиппины R-13
Сборы в мире $74 518
Производство Focus Pocus Films, 4 Film, Wady Films
Другие названия
M, Beyond the Wasteland, Call of Silence, M - A Última Esperança, M: La Última Esperanza, M: Mission Hoffnung, The End of Days, Тихое место. История М
Режиссер
Vardan Tozija
В ролях
Сашко Кочев
Тони Михайловски
Камка Точиновски
Верика Недеска
Oliver Mitkovski
6.1
20 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3139
