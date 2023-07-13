Отзывы о фильме
Dima Pestov 23 августа 2024, 01:20
фильм просто ни о чем, вызвал 0 эмоций, никакой морали, никакого экшена. Худшее что я смотрел
serega-mx3 16 августа 2024, 12:54
не путайте с франшизой ! здесь в трейлере зомби.
Земля оказалась разрушена после катаклизма. В одиночестве мальчик по имени Марко сталкивается с другой реальностью, полной опасности. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, без отца и привычного ему леса, самое главное — не издавать ни звука, чтобы его не нашли они…
|15 августа 2024
|Россия
|Кино.Арт.Про
|5 октября 2023
|Македония
|4 сентября 2024
|Филиппины
|R-13