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Постер мультфильма Малышарики. День рождения
6.8
Малышарики. День рождения - Трейлер
Киноафиша Фильмы Малышарики. День рождения
6.8

Малышарики. День рождения

, 2024
Malyshariki. Den rozhdeniya
Россия / анимация, семейный / 18+
Семейный фильм с Константином Хабенским об оживших игрушках и их маленькой хозяйке
Трейлеры
Постер мультфильма Малышарики. День рождения
6.8
Малышарики. День рождения - Трейлер
Малышарики. День рождения  Трейлер

О фильме

Мама и Папа только что переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьёй, Папа покупает в необычном магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки — Малышарики. Пока родители готовятся к празднику Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.

В ролях

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Mama
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Papa
Сергей Мардарь
Сергей Мардарь
Prodavets v Lavke Chudes
Марианна Мокшина
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Сергей Бесхлебнов
Sosed
Ксения Бржезовская
Yaroslav Pechenin
Malchik
Диана Шульмина
Bloger
Eva Soklakova
Режиссер Оксана Бычкова, Катерина Савчук
Сценарист Светлана Малашина, Светлана Мардаголимова, Инга Киркиж, Olga Verbitskaya
Композитор Марина Анатольевна Ланда, Васильев, Сергей Александрович
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 ноября 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Россия НМГ Кинопрокат
10 октября 2024 Азербайджан 0+
10 октября 2024 Беларусь
10 октября 2024 Казахстан 5+
10 октября 2024 Кыргызстан
10 октября 2024 Узбекистан 0+
Сборы в мире $3 387 463
Производство Студия анимации «Петербург»
Другие названия
Malyshariki. Den rozhdeniya, Малышарики. День рождения

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 4 октября 2024

Трейлеры мультфильма

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Малышарики. День рождения - Трейлер
Малышарики. День рождения Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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Новости о мультфильме

Константин Хабенский и Елизавета Боярская знакомятся с чудо-созданиями в трейлере фильма «Малышарики. День рождения»
5 апреля 2024 15:08 Константин Хабенский и Елизавета Боярская знакомятся с чудо-созданиями в трейлере фильма «Малышарики. День рождения» Приквел детского мультсериала «Малышарики».
Стартовали съемки фильма «Малышарики» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской
22 мая 2023 14:35 Стартовали съемки фильма «Малышарики» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской Картина станет приквелом одноименного детского мультсериала.

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