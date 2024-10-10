Малышарики. День рождения, 2024

Мама и Папа только что переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьёй, Папа покупает в необычном магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки — Малышарики. Пока родители готовятся к празднику Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.
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