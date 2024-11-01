Оповещения от Киноафиши
«Верни меня из мёртвых»
4.7 Рейтинг IMDb: 4.6
Киноафиша Фильмы Лабиринт 3

Лабиринт 3

Аферист-ясновидящий сталкивается с реальным злом в древнем замке Bhool Bhulaiyaa 3 18+
О фильме

В оживленном городе Калькутта Рухан, ясновидящий, умеющий изгонять нечистую силу, на самом деле является хитрым мошенником. Если во время представления что-то идет не так, он скрывает свою некомпетентность, обвиняя несуществующих призраков. Когда принцесса Мира обращается к нему за помощью, чтобы избавить замок своей семьи от печально известного духа, Рухан чует возможность поживиться. Однако, по мере того как он углубляется в темную историю замка, события принимают странный оборот. С помощью специалиста по реставрации Рухан раскрывает дьявольский план, организованный тремя коварными священниками. Но как только они начинают думать, что раскрыли дело, настоящий ужас выходит из тени, прячась у всех на виду. Пока Рухан соревнуется со временем, пытаясь разгадать тайну.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 27 декабря 2024
Премьера в мире 1 ноября 2024
Дата выхода
1 ноября 2024 Россия Indian Films
1 ноября 2024 Великобритания 12A
8 ноября 2024 Израиль
1 ноября 2024 Индия UA
1 ноября 2024 Индонезия
1 ноября 2024 Ирландия 15A
1 ноября 2024 Нидерланды 16
1 ноября 2024 ОАЭ 18TC
1 ноября 2024 США
7 ноября 2024 Чехия
Бюджет 1 500 000 000 INR
Сборы в мире $5 646 134
Производство Super Cassettes Industries Limited (T-Series), T-Series
Другие названия
Bhool Bhulaiyaa 3, Bhool Bhulaiyaa 3: Rooh Baba vs Manjulika, Лабиринт 3
Режиссер
Анис Базми
В ролях
Картик Аарян
Видья Балан
Трипти Димри
Мадхури Дикшит
Виджай Рааз
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
