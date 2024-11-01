В оживленном городе Калькутта Рухан, ясновидящий, умеющий изгонять нечистую силу, на самом деле является хитрым мошенником. Если во время представления что-то идет не так, он скрывает свою некомпетентность, обвиняя несуществующих призраков. Когда принцесса Мира обращается к нему за помощью, чтобы избавить замок своей семьи от печально известного духа, Рухан чует возможность поживиться. Однако, по мере того как он углубляется в темную историю замка, события принимают странный оборот. С помощью специалиста по реставрации Рухан раскрывает дьявольский план, организованный тремя коварными священниками. Но как только они начинают думать, что раскрыли дело, настоящий ужас выходит из тени, прячась у всех на виду. Пока Рухан соревнуется со временем, пытаясь разгадать тайну.