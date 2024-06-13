Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Как приручить бизона
7.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Как приручить бизона

Как приручить бизона

Мультфильм о невероятных приключениях юных сирот в Америке Buffalo Kids 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Оставшись без родителей, Мэри и Том на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.

Как приручить бизона - дублированный трейлер
Страна Испания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 октября 2024
Премьера в мире 13 июня 2024
Дата выхода
22 августа 2024 Россия Централ Партнершип
22 августа 2024 Азербайджан 6+
22 августа 2024 Беларусь
14 марта 2025 Болгария
11 октября 2024 Великобритания PG
12 сентября 2025 Вьетнам
3 октября 2024 Греция
10 апреля 2025 Израиль
14 августа 2024 Испания Ai
31 октября 2024 Италия
22 августа 2024 Казахстан 6+
16 января 2025 Катар
22 августа 2024 Кыргызстан
9 апреля 2025 Нидерланды 6
16 января 2025 ОАЭ 18TC
31 января 2025 Польша
9 мая 2025 Румыния
11 октября 2024 США
26 сентября 2024 Сербия o.A.
8 мая 2025 Словакия 7
22 августа 2024 Узбекистан 6+
2 июля 2025 Франция
15 мая 2025 Хорватия
26 сентября 2024 Черногория o.A.
3 октября 2024 Чехия
14 марта 2025 ЮАР
Сборы в мире $9 452 370
Производство Warner Bros. Pictures, Little Big Boy, 4 Cats Pictures
Другие названия
Buffalo Kids, Bộ Ba Sửu Nhi Đại Náo Mỏ Vàng, Buffalo Kids: Uma Aventura na América, Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka, Khavoorat Ha'Ma'arav Ha'Paroo'ah, Klinci kaubojci, Kovboy Çocuklar, Otroci divjega zahoda, Μικροί ήρωες σε δράση, Как приручить бизона, Як приборкати бізона, 小勇士大冒險
Режиссер
Хуан Хесус Гарсиа Галоча
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Шон Бин
Шон Бин
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Алиша Вейр
Грэйс Райлли
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для всей семьи Мультфильмы для всей семьи
Топ лучших полнометражных мультфильмов всех времен Топ лучших полнометражных мультфильмов всех времен
Мультфильмы про дружбу Мультфильмы про дружбу

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 26 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  841
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Как приручить бизона - смотреть в онлайн-кинотеатре

Как приручить бизона
Как приручить бизона - дублированный трейлер
Как приручить бизона Дублированный трейлер
Кадры из мультфильма
