Отзывы о мультфильме
Милана Файн 4 сентября 2024, 21:13
Все понравилось . И смешной и трогательный . И что не мало важно и редко на реальных событиях . Тронуло за душу . Рекомендую ))
Оставшись без родителей, Мэри и Том на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.
|22 августа 2024
|Россия
|Централ Партнершип
|22 августа 2024
|Азербайджан
|6+
|22 августа 2024
|Беларусь
|14 марта 2025
|Болгария
|11 октября 2024
|Великобритания
|PG
|12 сентября 2025
|Вьетнам
|3 октября 2024
|Греция
|10 апреля 2025
|Израиль
|14 августа 2024
|Испания
|Ai
|31 октября 2024
|Италия
|22 августа 2024
|Казахстан
|6+
|16 января 2025
|Катар
|22 августа 2024
|Кыргызстан
|9 апреля 2025
|Нидерланды
|6
|16 января 2025
|ОАЭ
|18TC
|31 января 2025
|Польша
|9 мая 2025
|Румыния
|11 октября 2024
|США
|26 сентября 2024
|Сербия
|o.A.
|8 мая 2025
|Словакия
|7
|22 августа 2024
|Узбекистан
|6+
|2 июля 2025
|Франция
|15 мая 2025
|Хорватия
|26 сентября 2024
|Черногория
|o.A.
|3 октября 2024
|Чехия
|14 марта 2025
|ЮАР
Главный герой "Nick" основан на сыне режиссёра Нико, у которого было то же заболевание. Фильм посвящён ему — он скончался в 2021 году.