Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Тайна планеты роботов
Тайна планеты роботов - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Тайна планеты роботов

Тайна планеты роботов

, 2023
Happy Mom and Girl 1: Sweetheart on Mission
Китай / анимация / 18+
Мультфильм о приключениях юной изобретательницы и ее суперсемейки
Трейлеры
Постер мультфильма Тайна планеты роботов
Тайна планеты роботов - Дублированный трейлер
Тайна планеты роботов  Дублированный трейлер

О фильме

У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение – робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.

Режиссер Zheng Xu
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 сентября 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия World Pictures
19 сентября 2024 Казахстан 6+
12 сентября 2024 Кыргызстан
19 сентября 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $15 338
Производство CCTV Animation Department, Tianjin Maoyan Weying Media
Другие названия
Happy Mom and Girl 1: Sweetheart on Mission, Тайна планеты роботов

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 15 сентября 2024

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Тайна планеты роботов - Дублированный трейлер
Тайна планеты роботов Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше