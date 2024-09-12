У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение – робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.
|12 сентября 2024
|Россия
|World Pictures
|19 сентября 2024
|Казахстан
|6+
|12 сентября 2024
|Кыргызстан
|19 сентября 2024
|Узбекистан
|6+