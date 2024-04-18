Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Чайка
1 постер
Чайка

Чайка

Ироничная драма о любовном треугольнике Chayka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Любовный треугольник между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста. Ироничная, немного абсурдная история о людях страстно жаждущих любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях герои не замечают, во что превращается их реальная жизнь.

 

Чайка - трейлер
Чайка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 октября 2024
Премьера в мире 18 апреля 2024
Дата выхода
18 апреля 2024 Россия КИНОА
Производство Illusion Film Company
Другие названия
Chayka, Чайка
Режиссер
Полина Лазарева
Полина Лазарева
В ролях
Юрий Быков
Юрий Быков
Вера Панфилова
Вера Панфилова
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Неля Попова
Неля Попова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
10 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Светлана Сидорова 18 октября 2024, 12:19
Не смогла досмотреть и до половины фильма. Испытывала недоумение - как на этот откровенно слабый сценарий подписался Юрий Быков?? Даже и на ироничную… Читать дальше…
Кадры из фильма
