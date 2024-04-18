Отзывы о фильме
Светлана Сидорова 18 октября 2024, 12:19
Не смогла досмотреть и до половины фильма. Испытывала недоумение - как на этот откровенно слабый сценарий подписался Юрий Быков?? Даже и на ироничную… Читать дальше…
Любовный треугольник между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста. Ироничная, немного абсурдная история о людях страстно жаждущих любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях герои не замечают, во что превращается их реальная жизнь.
|18 апреля 2024
|Россия
|КИНОА