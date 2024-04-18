Любовный треугольник между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста. Ироничная, немного абсурдная история о людях страстно жаждущих любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях герои не замечают, во что превращается их реальная жизнь.