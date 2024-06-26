Голливуд 80-х годов. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому. Как далеко она готова зайти, чтобы сохранить свои тайны? И кто тот кровожадный убийца, скрывающийся в тени?