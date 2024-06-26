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Постер фильма Максин XXX
6.9
Максин XXX - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Максин XXX
6.9

Максин XXX

, 2024
MaXXXine
США / ужасы / 18+
Актриса фильмов для взрослых сталкивается с кровавым преследователем
Трейлеры
Постер фильма Максин XXX
6.9
Максин XXX - Дублированный финальный трейлер
Максин XXX  Дублированный финальный трейлер

О фильме

Голливуд 80-х годов. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому. Как далеко она готова зайти, чтобы сохранить свои тайны? И кто тот кровожадный убийца, скрывающийся в тени?

В ролях

Миа Гот
Миа Гот
Maxine Minx
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Elizabeth Bender
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Холзи
Charley Rowan McCain
Maxine Miller
Саймон Праст
Ernest Miller
Дебора Геффнер
Elaine Casting
Daniel Lench
Producer
Режиссер Тай Уэст
Сценарист Тай Уэст
Композитор Тайлер Бэйтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 августа 2024
Премьера в мире 26 июня 2024
Дата выхода
11 июля 2024 Россия Вольга
8 августа 2024 Австралия
11 июля 2024 Азербайджан
1 августа 2024 Аргентина
31 июля 2024 Бельгия
5 июля 2024 Болгария
4 июля 2024 Бразилия 18
9 августа 2024 Великобритания
4 июля 2024 Германия
4 июля 2024 Греция
18 июля 2024 Грузия R
29 августа 2024 Дания
5 июля 2024 Ирландия
23 августа 2024 Испания
21 августа 2024 Италия
11 июля 2024 Казахстан 18+
5 июля 2024 Канада
11 июля 2024 Кыргызстан 16+
2 августа 2024 Латвия N16
2 августа 2024 Литва N16
11 июля 2024 Мексика
11 июля 2024 Молдавия N 16
25 июля 2024 Нидерланды
11 июля 2024 Новая Зеландия R16
5 июля 2024 Польша
12 сентября 2024 Португалия
4 июля 2024 Пуэрто-Рико R
5 июля 2024 США
18 июля 2024 Сербия o.A.
11 июля 2024 Словакия 15
12 июля 2024 Турция
11 июля 2024 Узбекистан 18+
4 июля 2024 Украина
30 августа 2024 Финляндия
28 августа 2024 Франция
18 июля 2024 Хорватия o.A.
18 июля 2024 Черногория o.A.
11 июля 2024 Чехия
16 августа 2024 Швеция 15
2 августа 2024 Эстония
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $22 057 160
Производство A24, Motel Mojave, Access Entertainment
Другие названия
MaXXXine, 血腥瑪辛, Максин XXX, МаХХХін, 玛克辛, 麦克西恩, 麥辛, Maksin, 血腥玛辛

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 34 голоса
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2123 В жанре «ужасы»  161 В фильмах США  1291 В фильмах 2024 года  112
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Максин XXX - Дублированный финальный трейлер
Максин XXX Дублированный финальный трейлер
Максин XXX - Дублированный трейлер
Максин XXX Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Максин XXX

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42 Дата обновления: 3 ноября 2025, 09:49
Отзывы разделились: одни отмечают стиль и атмосферу 80-х, работу актёров (в частности Мию Гот) и оригинальный подход к подаче; визуальная подача воспринимается как качественная. Другие критикуют слабый сюжет, медленный темп и траты времени. Общая оценка смешанная: фильм может подойти поклонникам оригинала и тем, кто ценит эстетику и характер жанра; подойдет для зрителей, ищущих стильный, неидеальный блокбастер.
Саммари составлено ИИ на основе 15 отзывов.

Отзывы о фильме

fokinagele 16 июля 2024, 19:19
Фильм бездарный и глупый, такое раньше называлось классом Б и выходило сразу на видеокассетах. Если досидите до развязки то будет жалко что не ушли раньше.
Евгений Плетнев 14 июля 2024, 16:36
Брейк, господа... проще относитесь к Большому Кино, это уже давно не искусство всё, что мы зрители потребляем на большом экране, любой блокбастер… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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