Рыжеволосая Шанталь мечтает стать блогершей. Но все ее идеи — полный провал. Однажды случается чудо, и девушка попадает в сказочный мир. Там она становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента.
|19 сентября 2024
|Россия
|Наше кино
|28 марта 2024
|Германия
|12
|26 сентября 2024
|Казахстан
|16+
|29 августа 2024
|Словакия
|15
|26 сентября 2024
|Узбекистан
|16+
|15 августа 2024
|Чехия
С 667.000 проданных билетов в немецких кинотеатрах фильм показал лучший старт уик-энда в этом году. На втором уик-энде эта цифра упала до 387.000 билетов — что всё равно превысило старт Годзилла x Конг: Новая империя (2024) с 180.000 проданных билетов.