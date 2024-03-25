Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Зачетная принцесса
4.8 Рейтинг IMDb: 4.6
Зачетная принцесса

Комедия о блогерше-неудачнице, которая попадает в сказочный мир Chantal im Märchenland 18+
О фильме

Рыжеволосая Шанталь мечтает стать блогершей. Но все ее идеи — полный провал. Однажды случается чудо, и девушка попадает в сказочный мир. Там она становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента.

Зачетная принцесса - дублированный трейлер
Зачетная принцесса  дублированный трейлер
Страна Германия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 марта 2024
19 сентября 2024 Россия Наше кино
28 марта 2024 Германия 12
26 сентября 2024 Казахстан 16+
29 августа 2024 Словакия 15
26 сентября 2024 Узбекистан 16+
15 августа 2024 Чехия
Сборы в мире $29 663 607
Производство Constantin Film
Chantal im Märchenland, Chantal in Fairyland, Chantal and the Magic Kingdom, Fák jú, Chantal!, Fakjů princezny, Зачётная принцесса, Шанталь в сказочной стране, Шанталь у Магічному королівстві, 第一次當公主就上手
Бора Дагтекин
Бора Дагтекин
Йелла Хаазе
Йелла Хаазе
Гизем Эмре
Гизем Эмре
Макс фон Гробен
Макс фон Гробен
Мария Эрих
Мария Эрих
Нора Тширнер
Нора Тширнер
Фильмы про социальные сети Фильмы про социальные сети
Комедии для девушек Комедии для девушек
Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез
Фильмы про принцесс Фильмы про принцесс
Пошлые фильмы про подростков Пошлые фильмы про подростков

4.8
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
Лучшие комедии 
С 667.000 проданных билетов в немецких кинотеатрах фильм показал лучший старт уик-энда в этом году. На втором уик-энде эта цифра упала до 387.000 билетов — что всё равно превысило старт Годзилла x Конг: Новая империя (2024) с 180.000 проданных билетов.

Зачетная принцесса - дублированный трейлер
Зачетная принцесса Дублированный трейлер
Зачетная принцесса - trailer
Зачетная принцесса Trailer
