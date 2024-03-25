С 667.000 проданных билетов в немецких кинотеатрах фильм показал лучший старт уик-энда в этом году. На втором уик-энде эта цифра упала до 387.000 билетов — что всё равно превысило старт Годзилла x Конг: Новая империя (2024) с 180.000 проданных билетов.