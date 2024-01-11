Режиссер Серик Бейсеу снял 3 фильма за год. Помимо «Отражения тьмы» зрители увидят «Шепот» в жанре скримера. По признанию постановщика, ему нравится и снимать, и смотреть жанровые картины. Хоррор, сказка, фантастика имеют большие возможности, чтобы рассказать историю. Третий фильм следует ожидать в жанре фантастического боевика.

Съемки проходили в Сургуте. Бейсеу признался, что этот город кажется ему интересным. Например, там располагается один из самых длинных вантовых мостов в России, Югорский, который, по мнению постановщика, выглядит как что-то из будущего и очень подходит для фантастического кино. Съемки нового фильма тоже состоятся там.

Суккуб – демон, происхождение которого берет свое начало в средневековой мифологии. Согласно древним преданиям, этот монстр покровительствовал разврату и похоти. Своих жертв (чаще всего молодых мужчин) он посещал ночью и вызывал у них сладострастные сновидения.

Римская католическая церковь считала этих демонов слугами дьявола, а порой даже одним из воплощений Сатаны. Чаще всего монстр принимал женский облик: в большинстве древних легенд суккубы представляются в виде безобразной колдуньи, которая постепенно высасывает энергию из жертв. Соответственно, порой эти демоны представляются как одна из форм воплощения вампиризма. Но здесь имеет место существенное отличие: если вампиры были теми, кого люди пытались не пускать в свою жизнь, то суккубы становились весьма желанными гостями.