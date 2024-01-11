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Постер фильма Отражение тьмы
5.4
Отражение тьмы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Отражение тьмы
5.4

Отражение тьмы

, 2023
Otrazhenie tmy
Россия / ужасы, триллер / 18+
Фильм ужасов о семейном тренинге на природе, который заканчивается кошмаром
Трейлеры
Постер фильма Отражение тьмы
5.4
Отражение тьмы - Трейлер
Отражение тьмы  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссер Серик Бейсеу снял 3 фильма за год. Помимо «Отражения тьмы» зрители увидят «Шепот» в жанре скримера. По признанию постановщика, ему нравится и снимать, и смотреть жанровые картины. Хоррор, сказка, фантастика имеют большие возможности, чтобы рассказать историю. Третий фильм следует ожидать в жанре фантастического боевика.

Съемки проходили в Сургуте. Бейсеу признался, что этот город кажется ему интересным. Например, там располагается один из самых длинных вантовых мостов в России, Югорский, который, по мнению постановщика, выглядит как что-то из будущего и очень подходит для фантастического кино. Съемки нового фильма тоже состоятся там.

Суккуб – демон, происхождение которого берет свое начало в средневековой мифологии. Согласно древним преданиям, этот монстр покровительствовал разврату и похоти. Своих жертв (чаще всего молодых мужчин) он посещал ночью и вызывал у них сладострастные сновидения.

Римская католическая церковь считала этих демонов слугами дьявола, а порой даже одним из воплощений Сатаны. Чаще всего монстр принимал женский облик: в большинстве древних легенд суккубы представляются в виде безобразной колдуньи, которая постепенно высасывает энергию из жертв. Соответственно, порой эти демоны представляются как одна из форм воплощения вампиризма. Но здесь имеет место существенное отличие: если вампиры были теми, кого люди пытались не пускать в свою жизнь, то суккубы становились весьма желанными гостями.

Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в загадочном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако в ходе Ретрита герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки.

В ролях

Ангелина Пахомова
Ангелина Пахомова
Stacey
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
Полина Давыдова
Полина Давыдова
Olivia
Антон Риваль
Антон Риваль
Michael
Паулина Врублевска
Паулина Врублевска
Kate
Пьер Бурель
Пьер Бурель
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Gin
Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
Javier
Vasiliy Evseev
Sukkub
Pierre Bourel
Nick
Kseniya Pikalova
Elishwa
Victor Mikhailov
Andy
Режиссер Серик Бейсеу
Сценарист Oleg Kurochkin, Дмитрий Жигалов
Композитор Sergey Lebedev, Konstantin Poznekov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 мая 2024
Премьера в мире 11 января 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Россия НМГ Кинопрокат
11 апреля 2024 Азербайджан
11 января 2024 Болгария
11 января 2024 Кыргызстан
11 декабря 2025 Мексика C
11 января 2024 Молдавия
12 февраля 2026 Перу
11 января 2024 Таджикистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 139 725 000 RUR
Сборы в мире $160 194
Производство Altermax, Кей Ди Студиос, Logistic Star Production
Другие названия
Otrazhenie tmy, Succubus, Criaturas diabólicas, Demoness, Karanlığın Yansısı, Naisdeemon, Succubus - Dämonische Begierde, The Demoness, The Demoness 2025, Отражение тьмы, Суккуб, Otrazheniye tmy

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 18 голосов
3.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Отражение тьмы - Трейлер
Отражение тьмы Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Отражение тьмы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы зрителей разделились. Сильные стороны: мрачная мистическая атмосфера, непредсказуемые развязки, качественные визуальные эффекты и вовлекающая легенда о демоне. Слабые стороны: слабая проработка сюжета и персонажей, чрезмерная откровенность некоторых сцен, местами бессвязность. Общая оценка варьируется: фильм подходит ценителям жанра мистического триллера, ищущим нестандартную подачу.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

User 12 апреля 2024, 23:25
Не страшно, не напряженно, не эротично. Скучно, уныло, бессвязно… трата времени и денег
Сергей Шишкин 11 апреля 2024, 16:59
Ну этот фильм реально сумел произвести на меня впечатление. Поначалу казалось, что все будет довольно предсказуемо, однако сюжет постоянно… Читать дальше…
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Отражение тьмы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Отражение тьмы

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