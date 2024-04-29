Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Я слежу за тобой
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Я слежу за тобой

Я слежу за тобой

Риелтор-вуайерист вынужден расследовать убийство, чтобы спасти свою жизнь Geunyeoga Jugeossda 18+
О фильме

Ко Чун Тэ работает риелтором, и у него есть очень необычное хобби: он любит следить за людьми, тайно проникать в их квартиры и изучать жизнь хозяев. Как-то раз, во время очередной такой вылазки, Чун Тэ обнаруживает хозяйку квартиры, популярную блогершу, мертвой. Вскоре ее труп исчезает, а неизвестный начинает шантажировать риелтора, посылая фотографии с места преступления, на которых он запечатлен. Чтобы не быть обвиненным в убийстве, Чун Тэ начинает собственное расследование.

Я слежу за тобой - трейлер
Я слежу за тобой  трейлер
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 июля 2024
Премьера в мире 29 апреля 2024
Дата выхода
28 ноября 2024 Россия ПилотКино
31 мая 2024 Вьетнам
31 мая 2024 Тайвань 0+
15 мая 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $8 798 081
Производство Engine Film
Другие названия
Geunyeoga Jugeossda, Following, #彼女が死んだ, She Died, She's Dead, Stalker: Tội Ác Hoàn Hảo, Вона померла, Я слежу за тобой, 她死了
Режиссер
Kim Se-hwi
В ролях
Пён Ё-хан
Щин Хе-сон
Юн Бён-хи
Щим Даль-ги
Ли Эль
Ли Эль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма Все трейлеры
Я слежу за тобой - трейлер
Я слежу за тобой Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
