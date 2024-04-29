Ко Чун Тэ работает риелтором, и у него есть очень необычное хобби: он любит следить за людьми, тайно проникать в их квартиры и изучать жизнь хозяев. Как-то раз, во время очередной такой вылазки, Чун Тэ обнаруживает хозяйку квартиры, популярную блогершу, мертвой. Вскоре ее труп исчезает, а неизвестный начинает шантажировать риелтора, посылая фотографии с места преступления, на которых он запечатлен. Чтобы не быть обвиненным в убийстве, Чун Тэ начинает собственное расследование.