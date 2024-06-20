Найти папу,

Аня — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.
Отзывы разделились: к сильным сторонам относятся хорошие актёры, семейная атмосфера и качественные визуальные эффекты. Слабые стороны — заимствованный сюжет и слабая проработка сценария, общая предсказуемость. В целом зрители считают фильм подходящим для семейного просмотра с детьми, но многие отмечают нить ритма и юмора как не всем подходящие. Подойдёт семьям с детьми, ищущим лёгкое развлечение в кругу близких.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.
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