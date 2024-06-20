Найти папу,

Аня — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.

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