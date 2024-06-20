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Постер фильма Семейный переполох
6.8
Семейный переполох - Трейлер
Киноафиша Фильмы Семейный переполох
6.8

Семейный переполох

, 2024
Semeynyy perepolokh
Россия / комедия, семейный / 18+
Комедия с Зоей Бербер об идеальной домохозяйке, которая решила найти работу
Трейлеры
Постер фильма Семейный переполох
6.8
Семейный переполох - Трейлер
Семейный переполох  Трейлер

О фильме

Аня — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.  

В ролях

Зоя Бербер
Зоя Бербер
Anya
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Владимир Гуськов
Владимир Гуськов
Sasha
Наталья Земцова
Наталья Земцова
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Ева Смирнова
Ева Смирнова
Полина Айнутдинова
Полина Айнутдинова
Zhenya
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Artur
Евгения Ахременко
Евгения Ахременко
Alla
Ярослав Ефременко
Dima
Сергей Годин
Сергей Годин
Andrey
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Vlad
Режиссер Евгения Юстус
Сценарист Евгения Юстус
Композитор Александр Вартанов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 20 июня 2024
Дата выхода
20 июня 2024 Россия Централ Партнершип
19 марта 2026 Казахстан 6+

Где посмотреть фильм

START
Сборы в мире $169 576
Производство All Media, Vita Aktiva
Другие названия
Semeynyy perepolokh, Найти папу, Семейный переполох

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 19 голосов
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Семейный переполох - Трейлер
Семейный переполох Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Семейный переполох

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились: к сильным сторонам относятся хорошие актёры, семейная атмосфера и качественные визуальные эффекты. Слабые стороны — заимствованный сюжет и слабая проработка сценария, общая предсказуемость. В целом зрители считают фильм подходящим для семейного просмотра с детьми, но многие отмечают нить ритма и юмора как не всем подходящие. Подойдёт семьям с детьми, ищущим лёгкое развлечение в кругу близких.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

saltmoviespr 25 июня 2024, 02:39
А вот и правда комедия! Неожиданно порадовала, хотя трейлер скучный. Но на самом деле там такой замес, что на одном дыхании посмотрели с детьми!… Читать дальше…
Людмила Филиппова 24 июня 2024, 21:43
Очень печально...Комедия, где совсем не знаешь в каком месте смеяться, потому что штамп нанизан на плагиат столь густо, для перечисления здесь места… Читать дальше…
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Семейный переполох - смотреть в онлайн-кинотеатре

Семейный переполох

Новости о фильме

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