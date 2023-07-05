Найти папу,

Аня — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь семье и трем детям. Близкие привыкли, что мама всегда дома и заботится о них. Муж Саша пропадает на работе и восхищается успешной начальницей, а дети воспринимают заботу мамы как должное. Однажды, обидевшись на неуместную выходку Саши, Аня решает уйти от него вместе с детьми, найти работу и жить самостоятельно. Получается у нее не все и не сразу. В это время дети мечтают вернуть прежнюю «добрую» маму и, пользуясь приложением для знакомств, устраивают кастинг женихов, чтобы найти маме другого мужа, а себе — нового папу.