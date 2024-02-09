Территория зла, 2024

Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.
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Лиам Хемсворт (сержант Кинни) в реальной жизни является братом Люк Хемсворт (сержант Абелл). Люк ранее снимался вместе со своим братом Крисом Хемсвортом в Тор: Рагнарёк (2017) и Тор: Любовь и Гром (2022), так что только Лиам и Крис ещё не снимались вместе в одном фильме.