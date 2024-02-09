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Постер фильма Территория зла
6.9
Территория зла - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Территория зла
6.9

Территория зла

, 2024
Land of Bad
Австралия, США / боевик, триллер / 18+
Захватывающий боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом
Трейлеры
Постер фильма Территория зла
6.9
Территория зла - Дублированный трейлер 2
Территория зла  Дублированный трейлер 2

О фильме

Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.

В ролях

Рассел Кроу
Рассел Кроу
AF Capt. Eddie Grimm 'Reaper'
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Master Sgt. John 'Sugar' Sweet
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
AF Sgt. JJ Kinney
Рики Уиттл
Рики Уиттл
Sgt. Bishop
Люк Хемсворт
Люк Хемсворт
Sgt. Abell
Дэниэл МакФерсон
Дэниэл МакФерсон
Colonel Duz Packett
Линкольн Льюис
Линкольн Льюис
Ганнер Райт
Ганнер Райт
Chika Ikogwe
Staff Sgt. Nia Branson
Роберт Рабия
Saeed Hashimi
Джек Финстерер
Victor Petrov
Chris Masters Mah
Bearded Man
Режиссер Уильям Юбэнк
Сценарист Уильям Юбэнк, Дэвид Фриджерио
Композитор Brandon Roberts
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 февраля 2024
Премьера в мире 9 февраля 2024
Дата выхода
21 марта 2024 Россия Парадиз
15 февраля 2024 Азербайджан
14 марта 2024 Аргентина
13 марта 2024 Бельгия 16
16 февраля 2024 Болгария
29 февраля 2024 Бразилия 16
25 апреля 2024 Венгрия 18
22 февраля 2024 Греция
14 марта 2024 Доминиканская Республика
2 октября 2025 Израиль
16 февраля 2024 Индия A
21 февраля 2024 Индонезия 17+
1 мая 2024 Испания 18
15 февраля 2024 Казахстан
16 февраля 2024 Канада 14A
15 февраля 2024 Кыргызстан 16+
15 марта 2024 Латвия N16
15 марта 2024 Литва N16
14 марта 2024 Мексика
16 февраля 2024 Молдавия
22 февраля 2024 Нидерланды 16
22 февраля 2024 ОАЭ TBC
16 февраля 2024 Пакистан
21 марта 2024 Сербия
16 февраля 2024 Таджикистан
16 февраля 2024 Тайвань 18+
16 февраля 2024 Узбекистан
2 января 2025 Украина
22 февраля 2024 Хорватия 15
21 марта 2024 Черногория
9 февраля 2024 ЮАР
13 марта 2024 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 25 000 000 AUD
Сборы в мире $7 021 101
Производство Volition Media Partners, Broken Open Pictures, Cutting Edge
Другие названия
Land of Bad, Rescate imposible, Zona de Risco, Blogio šalis, Halastamatu maa, JTAC, Khilootz Takhat Esh, Maga a pokol, Misión hostil, Savaş Bölgesi, Strefa wroga, Tărâmul celor răi, Tărîmul celor răi, Territoire Hostile, V nepřátelské zóně, Zemlja loših, Zona de război, Εμπόλεμη ζώνη, Загін «Дельта Форс», Земја на злото, Земља зла, Земя на Злото, Территория зла, ランド・オブ・バッド, 天眼救援, 惊天激战, אדמת הרוע, Територія зла, אף אחד לא נשאר מאחור, ランド･オブ･バッド

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 22 голоса
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2168 В жанре «боевик»  490 В жанре «триллер»  419 В фильмах Австралии  28 В фильмах США  1316 В фильмах 2024 года  115
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Территория зла - Дублированный трейлер 2
Территория зла Дублированный трейлер 2
Территория зла - Дублированный трейлер 3
Территория зла Дублированный трейлер 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Weteran Mc 29 июня 2024, 01:37
"Территория зла " - американский, как утверждали некоторые, крепкий боевик про отряд американского спецназа, отправленного на Филиппины для… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 29 июня 2024, 19:11
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Территория зла - смотреть в онлайн-кинотеатре

Территория зла

Интересные факты

Лиам Хемсворт (сержант Кинни) в реальной жизни является братом Люк Хемсворт (сержант Абелл). Люк ранее снимался вместе со своим братом Крисом Хемсвортом в Тор: Рагнарёк (2017) и Тор: Любовь и Гром (2022), так что только Лиам и Крис ещё не снимались вместе в одном фильме.

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