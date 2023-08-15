Сказки Гофмана, 2023

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сказки Гофмана
7.3
Сказки Гофмана - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сказки Гофмана
7.3

Сказки Гофмана

, 2022
Skazki Gofmana
Россия / драма, комедия / 18+
Жизнь скромной библиотекарши меняется кардинальным образом. Комедийная драма с Екатериной Вилковой.
Трейлеры
Постер фильма Сказки Гофмана
7.3
Сказки Гофмана - Трейлер
Сказки Гофмана  Трейлер

О фильме

Начало 2000-х. Неприметная девушка Надежда Страхова, как ни странно, замужем. Муж её, Виталик, провинциал, женился на бездетной Надежде ради московской прописки и типовой «хрущёвки» на окраине Москвы. Надежда работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды её жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом.

В ролях

Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Aleksandr Fishman
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Sofya Fishman
Наргис Абдуллаева
Nadira
Анна Ардова
Анна Ардова
Марина Барсукова
Vospitatelnitsa detskogo sada
Milada Fokina
Svetka
Диана Милютина
Диана Милютина
Kseniya
Olga Morozova
Assistent po akteram
Andrey Nikulskiy
Sosed
Режиссер Тина Баркалая
Сценарист Тина Баркалая
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 августа 2023
Дата выхода
28 марта 2024 Россия НМГ Кинопрокат
Сборы в мире $72 168
Производство Pan-Atlantic Studio
Другие названия
Skazki Gofmana, Hoffman's Fairy Tales, Сказки Гофмана

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 26 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1356 В жанре «драма»  619 В жанре «комедия»  308 В фильмах России  107 В фильмах 2022 года  22
Обновлено 31 мая 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Сказки Гофмана - Трейлер
Сказки Гофмана Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Ретро с аккуратным, боязливым юмором, иногда граничащим с газетными анекдотами.
Ретро с аккуратным, боязливым юмором, иногда граничащим с газетными анекдотами. ХI фестиваль короткометражного, а с этого года и дебютного кино «Короче» открыла очень вольная фантазия Тины Баркалаи на произведения Гофмана, если точнее — его сказки. В винтажно-желтой комедийной драме все грустно и неизбежно, а усталость сочится через экран. Но все же есть за что зацепиться, просто придется поверить в магию.    Несмотря на то что открывающая сцена заверяет нас в отсутствии привязки к конкретному времени, синопсис гласит: начало нулевых,…

Отзывы зрителей о фильме Сказки Гофмана

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40 Дата обновления: 25 мая 2026, 00:49
Отзывы разделились. Сильные стороны: актерская игра, музыка, операторская работа и продуманная атмосфера эпохи; тема созависимых отношений подана ясно. Слабые стороны: слабая проработка сюжета и перегруженность тем — для части зрителей просмотр тяжёлый. Общая оценка разная: одни рекомендуют посмотреть как пособие по воспитанию здоровых детей, другие критически настроены. Подойдёт тем, кого интересуют семейная психология и качественный визуальный ряд.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

Татьяна Щукина 16 августа 2023, 16:34
Посмотрела фильм на открытии XI кинофестиваля "Короче" в Калининграде.
Детально изложена и показана тема созависимых отношений.
Я бы… Читать дальше…
Елена Приходько 6 января 2025, 12:56
Испорченный день. В редкий выходной захотели посмотреть хороший российский фильм. Отобрала по рейтингу. В итоге праздничный день испорчен. В… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше