Сказки Гофмана, 2023

ХI фестиваль короткометражного, а с этого года и дебютного кино «Короче» открыла очень вольная фантазия Тины Баркалаи на произведения Гофмана, если точнее — его сказки. В винтажно-желтой комедийной драме все грустно и неизбежно, а усталость сочится через экран. Но все же есть за что зацепиться, просто придется поверить в магию. Несмотря на то что открывающая сцена заверяет нас в отсутствии привязки к конкретному времени, синопсис гласит: начало нулевых,…