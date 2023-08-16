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Сказки Гофмана
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Сказки Гофмана, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Начало 2000-х. Неприметная девушка Надежда Страхова, как ни странно, замужем. Муж её, Виталик, провинциал, женился на бездетной Надежде ради московской прописки и типовой «хрущёвки» на окраине Москвы. Надежда работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды её жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом.

Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Тина Баркалая
В ролях
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Татьяна Щукина 16 августа 2023, 16:34
Посмотрела фильм на открытии XI кинофестиваля "Короче" в Калининграде.
Детально изложена и показана тема созависимых отношений.
Я бы… Читать дальше…
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