Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме престижного района Лос-Анджелеса. Однажды Даррен решает, что наткнулся на величайший заговор и решает провести собственное расследование. Привлекая к нему коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.
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