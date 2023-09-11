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Постер фильма Чистильщик бассейнов
4.7
Чистильщик бассейнов - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Чистильщик бассейнов
4.7

Чистильщик бассейнов

, 2023
Poolman
США / комедия, детектив / 18+
Детективная комедия с Крисом Пайном о грандиозном заговоре
Трейлеры
Постер фильма Чистильщик бассейнов
4.7
Чистильщик бассейнов - Дублированный трейлер
Чистильщик бассейнов  Дублированный трейлер

О фильме

Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме престижного района Лос-Анджелеса. Однажды Даррен решает, что наткнулся на величайший заговор и решает провести собственное расследование. Привлекая к нему коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.

В ролях

Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Susan Kerkovich
Крис Пайн
Крис Пайн
Darren Barrenman
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Jack Denisoff
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Diane Esplinade
ДеВанда Уайз
ДеВанда Уайз
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Джульет Миллз
Джульет Миллз
Ивэн Шафран
Ивэн Шафран
Aflamu Johnson
Baliff Reggie
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Blanche
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Blanche
Джон Ортис
Джон Ортис
Dirk Pfumpter
Режиссер Крис Пайн
Сценарист Крис Пайн, Ian Gotler
Композитор Эндрю Бёрд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 мая 2024
Премьера в мире 11 сентября 2023
Дата выхода
9 мая 2024 Россия Парадиз
16 мая 2024 Азербайджан
9 мая 2024 Бразилия
5 сентября 2024 Израиль 12
10 мая 2024 Испания 18
4 апреля 2024 Кыргызстан
6 июня 2024 Мексика C
4 апреля 2024 Молдавия
10 мая 2024 США R
4 апреля 2024 Таджикистан
26 декабря 2024 Украина 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $162 270
Производство Barry Linen Motion Pictures, Brickell & Broadbridge International (BBI), Catchlight Studios
Другие названия
Poolman, Un afortunado soñador, Czyściciel, Havuzcu, Ma'yim Redoodim, O Cara da Piscina, Poolman - Ativista Sonhador, Пулмен, Чистильщик бассейнов

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Чистильщик бассейнов - Дублированный трейлер
Чистильщик бассейнов Дублированный трейлер
Чистильщик бассейнов - Тизер
Чистильщик бассейнов Тизер
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Цитаты

Diane Esplinade И так же, как музыка — это пространство между нотами, так же как звёзды прекрасны благодаря пространству между ними, так же как солнце бьёт по каплям дождя под определённым углом и бросает по небу призму цвета — именно это пространство, где я существую и хочу продолжать существовать, и, честно говоря, надеюсь умереть, — это именно эта средняя дистанция: где отчаяние встретило чистую инаковость и создало нечто возвышенное.

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Чистильщик бассейнов - смотреть в онлайн-кинотеатре

Чистильщик бассейнов

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