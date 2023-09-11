Diane Esplinade И так же, как музыка — это пространство между нотами, так же как звёзды прекрасны благодаря пространству между ними, так же как солнце бьёт по каплям дождя под определённым углом и бросает по небу призму цвета — именно это пространство, где я существую и хочу продолжать существовать, и, честно говоря, надеюсь умереть, — это именно эта средняя дистанция: где отчаяние встретило чистую инаковость и создало нечто возвышенное.